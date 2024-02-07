رسانه ها دستاوردهای نظام اسلامی را به مردم منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حقشناس صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص تبیین دستاوردها و پیشرفتهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه رسانه، اظهار کرد: آزادی مطلق در رسانههای کشور مهمترین شاخص و دستاورد انقلاب اسلامی برای اصحاب رسانه کشور و استان مازندران بود.
وی افزود: در دوران پس از انقلاب اسلامی، تعداد کثیری نشریات مکتوب، روزنامه و رسانههای مجازی با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد، مشغول فعالیت شدند و هیچ محدودیتی در فعالیت و اخذ مجوز برای رسانهها وجود نداشت و شاهد پیشرفته قابل ملاحظهای در صدور مجوز و تعداد رسانههای فعال کشور و استان را شاهد بودیم.
مسئول بسیج رسانه استان مازندران، خاطرنشان کرد: در عمده کشورها شاهد هستیم که تنها چند رسانه خاص به طور رسمی و به صورت محدود در حال فعالیت هستند اما در کشور ایران، رسانههای متعدد به صورت آزاد در حال فعالیت و کار هستند.
حقشناس ادامه داد: محتویات برخی رسانهها حتی به نحوی است که تصور نمیکنید این رسانه در داخل کشور فعالیت دارد و به تولید محتوا میپردازد اما اینگونه به ذهن متبادر میشود که این رسانه از آن دشمنان انقلاب اسلامی است.
وی تاکید کرد: این رسانهها تولید محتوا بر علیه دولت کرده و آن را منتشر میکنند در حالی که از دولت، یارانه دریافت میکنند و این بیانگر آزادی مطلق رسانهها در کشور است.
مسئول بسیج رسانه استان مازندران، گفت: ما علیرغم اینکه فیلترینگ را داریم اما در همه جای دنیا، محدودیتهای خاص وجود دارد و حتی برای سنین مختلف، محدودیتهای متفاوتی وجود دارد؛ اما در ایران، به راحتی این محدودیتها برداشته شده است و کاربران در سنین مختلف از آن استفاده میکنند.
حقشناس، تاکید کرد: یکی از موفقیتهای بزرگ کشور در طول این ۴۵ سال پس از انقلاب، وجود فضای باز و آزاد انتقادی در حوزه رسانه بوده است و لذا یکی از پیشرفتهای مهم جمهوری اسلامی ایران در این چند دهه، بها دادن به خبرنگاران، رسانهها و عرصه خبر است.
وی اعلام کرد: در همه کشورها، سمت و سوی تولید محتوای رسانهها به طور مستقیم مطابق و در راستای سیاستهای دولت بوده و فریاد آن دولت را میزند؛ اما در ایران، این گونه نبوده و افرادی اعم از اصحاب رسانه و حتی غیر اصحاب رسانه نظیر اساتید دانشگاهی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنند برعلیه نظام و تفکرات نظام، سخن میگویند و به راحتی و بدون هیچ مشکل و محدودیتی، حقوق خود را نیز از دانشگاه دریافت میکنند و بر خلاف سایر کشورها کسی هم جلوی او را نمیگیرد و آزادی بیان دارد.
مسئول بسیج رسانه استان مازندران، عنوان کرد: ما جزو معدود کشورهایی هستیم که جهت احترام به اصحاب رسانه یک روز را در تقویم ملی کشور به نام روز خبرنگار معرفی و ثبت کردهایم و در آن ایام از خبرنگاران، تجلیل میشود و لذا این یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که آزادی بیان را در حوزه رسانه و مطبوعات را رقم زده است.
حقشناس تصریح کرد: اساساً وظیفه اصحاب رسانه و در کنار آن رسالت یک رسانه آن است که بیاید حلقه اتصال میان مردم و مسئولان باشد و در کنار بیان عملکرد دستگاههای اجرایی به مردم، مطالبات مردمی را نیز به گوش مسئولان برساند.
وی افزود: یکی از عرصههایی که هم اکنون با توجه به در پیش بودن انتخابات پیشرو نیاز است تا در کنار انتشار موج نا امیدی از سوی رسانههای دنیا برای کاشتن بذر نا امیدی در دل مردم کشور، انجام گیرد آن است که عملکرد ۴۵ ساله جمهوری اسلامی ایران را در بخشهای گوناگون علمی، ورزشی، صنایع موشکی، فناوری هستهای، قدرت نظامی، استقلال نظامی، سدسازی و زیرساختهای شهری و روستایی، تبیین و با عملکرد قبل از انقلاب اسلامی، مقایسه کنند.
مسیر جمهوری اسلامی روبه پیشرفت است
مسئول بسیج رسانه استان مازندران، گفت: مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران در تمام این مدت به سمت رو به جلو و پیشرفت بوده و در همین مسیر در حال حرکت به جلو است و کارهای انجام شده در استان مازندران در حوزه آبرسانی، گازرسانی، جادهسازی، سوادآموزی و بسیاری از این موارد، گواه بر این مدعا است و انعکاس این پیشرفتها جزو وظایف یک رسانه است.
حقشناس اذعان کرد: نادیده گرفتن پیشرفتهای این دوران، بی انصافی است و به راحتی میتوان وضعیت پیشرفت کشور را در تمامی حوزهها با کشوری همچون مصر که عمری هم اندازه جمهوری اسلامی ایران دارد مقایسه کرد و دید که امروز در سایه تمامی این پیشرفتها امروز به قدرت اول منطقه مبدل شده است.
وی متذکر شد: رسانهها میبایست پرچمدار جهاد تبیین باشند و اقدامات انجام شده در نظام جمهوری اسلامی ایران را به درستی به مردم، انعکاس دهند و در سایه این اطلاعرسانی در کنار عملکرد جهادی مسئولان با امیدآفرینی، دل مردم کشور را شاد کنند.
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