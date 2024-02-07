محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به تدریج شاهد افزایش دمای هوای استان خواهیم بود، گفت: با افزایش دمای هوای استان، مردم زنجان از هفته آینده روزهای گرمی را تجربه خواهند کرد.

وی با یادآوری اینکه وضعیت دمای هوای استان از امروز تا اواخر هفته پایدار خواهد بود، اظهار کرد: در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری بوده و گاهی شاهد وزش باد هستیم.

این مسؤول با بیان اینکه وقوع کولاک به دلیل وزش باد در مناطق کوهستانی دور از ذهن نیست، ادامه داد: در حال حاضر مردم شهر زنجان دمای منفی ۴ درجه سانتی‌گراد را که نسبت به روز گذشته ۶ درجه کاهش داشته است، تجربه می‌کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت دمای هوای مناطق مختلف استان، خاطرنشان کرد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان ۳ و ۷ درجه، ابهر و خرمدره صفر و ۸ درجه، آببر ۷ و ۱۷ درجه، قیدار منفی ۶ و ۴ درجه، سلطانیه منفی ۴ و ۵ درجه و ماهنشان منفی یک و ۱۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.