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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۰۱

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی:

محور اهر - ورزقان مسدود است

محور اهر - ورزقان مسدود است

تبریز-رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی اعلام کرد: محور اهر- ورزقان که از عصر سه شنبه به علت کولاک برف مسدود شده بود همچنان بسته است و امکان تردد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «حبیب آبراهه» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به باد شدید و کولاک در بیشتر محورهای استان از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضرور خودداری کنند.

وی با بیان اینکه تردد در محورهای اهر - کلیبر و ورزقان - خاروانا با کندی مواجه است، بر ضرورت تجهیز خودرو به زنجیر چرخ برای عبور از محورهای کوهستانی و گردنه‌های استان تاکید کرد.

وی با اشاره به وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در آزاد راه تبریز - زنجان به علت قیچی کردن یک دستگاه تریلی، گفت: این تصادف موجب بسته شدن آزاد راه شده بود که در زمان حاضر بازگشایی شده است و تردد در این مسیر روان است.

کد مطلب 6017308

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