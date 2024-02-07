محور اهر - ورزقان مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ «حبیب آبراهه» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به باد شدید و کولاک در بیشتر محورهای استان از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضرور خودداری کنند.

وی با بیان اینکه تردد در محورهای اهر - کلیبر و ورزقان - خاروانا با کندی مواجه است، بر ضرورت تجهیز خودرو به زنجیر چرخ برای عبور از محورهای کوهستانی و گردنه‌های استان تاکید کرد.

وی با اشاره به وقوع یک فقره تصادف زنجیره‌ای در آزاد راه تبریز - زنجان به علت قیچی کردن یک دستگاه تریلی، گفت: این تصادف موجب بسته شدن آزاد راه شده بود که در زمان حاضر بازگشایی شده است و تردد در این مسیر روان است.