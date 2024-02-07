دستگیری سارقان منزل در میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رفیعی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از منزل در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی به باند ۳ نفره سارقان گردیده و طی تعقیب و مراقبت و هماهنگی قضائی، سارقان را طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به کلانتری دلالت دادند.
رفیعی تصریح کرد: در ادامه با مشخص شدن ابعاد مختلف پرونده ۳ نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان از مردم خواست ضمن تجهیز اماکن، منازل و خودرو خود به حفاظ مطمئن، دوربین مداربسته، قفلهای مناسب و دزدگیر در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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