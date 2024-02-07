به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار کرد: از برکات انقلاب اسلامی ایران می‌توان به ارتقای سطح بینش سیاسی مردم، گسترش اخلاق و معنویت در جامعه، استکبار ستیزی و ترویج بیداری اسلامی در سطح جهان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مشارکت و همراهی مردم با حکومت از برکات انقلاب اسلامی ایران بوده است افزود: مردم در خوشی‌ها و ناخوشی‌ها در کنار نظام و انقلاب بوده‌اند و در دوران دفاع مقدس با همین همراهی شاهد موفقیت‌های بزرگی بودیم.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر اضافه کرد: چند جهاد را در پیش داریم که از مهمترین آنها می‌توان به جهاد تولید، جهاد خدمت، جهاد تبیین و جهاد امیدآفرینی اشاره کرد.

وی ادامه داد: دشمن امروز به فکر جنگ سخت نیست و روی فکرها، اندیشه‌ها، اعتقادات و باورها تمرکز کرده است و می‌خواهد مردم را نسبت به این نظام و انقلاب و آینده آن ناامید کند.

رضایی بیان کرد: دشمن تلاش دارد که با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها و تحریف وقایع و با ارائه روایت‌های نادرست بین مردم و نظام فاصله بیاندازد تا مردم نسبت به این نظام و انقلاب ناامید شوند.

وی با اشاره به جایگاه مهم و اثرگذار مجلس شورای اسلامی به انتخابات آینده اشاره کرد و ادامه داد: انتخابات موجب اقتدار کشور می‌شود و همه باید تلاش کنیم که زمینه مشارکت همگانی در انتخابات فراهم شود.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر به وضعیت تأیید صلاحیت کاندیداها در استان اشاره کرد و افزود: ۴۹۵ نفر در انتخابات استان بوشهر ثبت نام کردند و ۲۶۴ نفر ثبت نام خود را نهایی کردند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۲ نفر انصراف دادند و ۱۱ نفر نیز شکایت خود را اعلام نکردند و ۱۵۰ نفر نیز تاکنون تأیید صلاحیت شده‌اند و ۹۱ نفر نیز هنوز صلاحیت آنها تأیید نشده است.

رضایی با اشاره به اینکه به ازای هر کرسی مجلس برای استان بوشهر ۳۷ نفر کاندیدای تأیید شده داریم گفت: شاهد تنوع سلیقه‌های سیاسی، اجتماعی، جایگاه علمی، مسؤولیتی و اقوام و قبایل مختلف در انتخابات هستیم.