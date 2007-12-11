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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۹:۴۴

آرین منش در گفتگو با مهر:

بسیاری از وظایف دولت برای پژوهش معطل مانده است

بسیاری از وظایف دولت برای پژوهش معطل مانده است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در برنامه چهارم توسعه دولت موظف به انجام اقداماتی برای ارتقا امر پژوهش در کشور است که در حال حاضر بسیاری از وظایف آن معطل مانده است.

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طبق چشم انداز 20 ساله کشور، ایران باید از دانش پیشرفته، توانایی در تولید علم و فناوری متکی بر جنبش نرم افزاری و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی برخوردار باشد که رسیدن به چنین جایگاهی در برنامه چهارم توسعه وظایفی را به دولت متحمل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد نظام جامع پژوهشی و فناوری، ساماندهی نظام پژوهش، تربیت نیروی انسانی در فرآیند پژوهش انجام پژوهش های کاربردی، نوسازی شیوه مدیریت بخش پژوهش، توسعه همکاری های بین المللی در عرصه پژوهش و افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش به میزان حداقل دو درصد از سهم تولید ناخالص داخلی و یک درصد از درآمد عملیاتی شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی است که متاسفانه بسیاری از این تکالیف معطل مانده است.

آرین منش با انتقاد از عملکرد شورای علوم، تحقیقات و فناوری در هدایت برنامه و نظارت بر تحقیقات کشور افزود: تاکنون این شوراها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم افزایش اعتبارات بخش پژوهش توجه کافی نسبت به این مسئله صورت نگرفته است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نبود تخصیص اعتبارات کافی، نبود هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی و نبود هماهنگی  و ارتباط مناسب بین مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی را از جمله موانع پیش روی رشد پژوهش در کشور دانست و گفت: کاربردی نبودن برخی از تحقیقات، نبود بهره گیری مناسب از تحقیقات انجام شده و استفاده از بودجه های کم تحقیقاتی در اموری غیر از تحقیقات نیز از دیگر مشکلات امر پژوهش و فناوری در کشور است.

وی با اشاره به زمان ابلاغ آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 که طبق آن دستگاه های دولتی باید حداقل یک درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند، اظهار داشت : متاسفانه آیین نامه اجرایی این قانون با کمی تاخیر ابلاغ شده که همین امر باعث شده تا کنون این قانون محقق نشود.

کد مطلب 601734

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