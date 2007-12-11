بسیاری از وظایف دولت برای پژوهش معطل مانده است

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طبق چشم انداز 20 ساله کشور، ایران باید از دانش پیشرفته، توانایی در تولید علم و فناوری متکی بر جنبش نرم افزاری و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی برخوردار باشد که رسیدن به چنین جایگاهی در برنامه چهارم توسعه وظایفی را به دولت متحمل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد نظام جامع پژوهشی و فناوری، ساماندهی نظام پژوهش، تربیت نیروی انسانی در فرآیند پژوهش انجام پژوهش های کاربردی، نوسازی شیوه مدیریت بخش پژوهش، توسعه همکاری های بین المللی در عرصه پژوهش و افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش به میزان حداقل دو درصد از سهم تولید ناخالص داخلی و یک درصد از درآمد عملیاتی شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی است که متاسفانه بسیاری از این تکالیف معطل مانده است.

آرین منش با انتقاد از عملکرد شورای علوم، تحقیقات و فناوری در هدایت برنامه و نظارت بر تحقیقات کشور افزود: تاکنون این شوراها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم افزایش اعتبارات بخش پژوهش توجه کافی نسبت به این مسئله صورت نگرفته است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نبود تخصیص اعتبارات کافی، نبود هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی و نبود هماهنگی و ارتباط مناسب بین مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی را از جمله موانع پیش روی رشد پژوهش در کشور دانست و گفت: کاربردی نبودن برخی از تحقیقات، نبود بهره گیری مناسب از تحقیقات انجام شده و استفاده از بودجه های کم تحقیقاتی در اموری غیر از تحقیقات نیز از دیگر مشکلات امر پژوهش و فناوری در کشور است.

وی با اشاره به زمان ابلاغ آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 که طبق آن دستگاه های دولتی باید حداقل یک درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند، اظهار داشت : متاسفانه آیین نامه اجرایی این قانون با کمی تاخیر ابلاغ شده که همین امر باعث شده تا کنون این قانون محقق نشود.