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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

بیانیه خانه احزاب در سالروز فجر انقلاب اسلامی

بیانیه خانه احزاب در سالروز فجر انقلاب اسلامی

رییس خانه احزاب در این بیانیه ضمن گرامیداشت سالروز فجر انقلاب اسلامی، همه گروه های سیاسی و آحاد مردم را جهت شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتعلی حشمتیان رییس خانه احزاب ایران ضمن صدور بیانیه‌ای در سالروز انقلاب اسلامی از همه احزاب، گروه‌های سیاسی و آحاد مردم جهت شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن بیانیه خانه احزاب به شرح ذیل است:

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور نهضت آزادی خواهانه، استقلال طلبانه و عدالت‌جویانه ملتی است که در سال ۱۳۵۷ با اتکا به آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و شهیدان و مجاهدانی که در طول تاریخ، حرکت خود را مبتنی بر کرامت انسانی و معنویت بنیان نهاده بودند به ثمر نشست و با شعار محوری «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» زمینه تشکیل حکومتی بر پایه مردم‌سالاری دینی را فراهم آورد.

بدیهی است احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی به عنوان نهادهای پیشرو جامعه، برای تحقق مردم سالاری، بیشترین نقش را دارند و با بهره‌گیری از اصول تصریح شده در قانون اساسی که میثاق ملی ایرانیان و خون بهای شهیدان است می‌بایست همواره در صحنه تلاش و فعالیت حضور داشته و از دستاوردهای انقلاب اسلامی در این بخش صیانت نمایند.

خانه احزاب ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم و مقاومت اسلامی از همه احزاب و تشکل‌های سیاسی و آحاد جامعه می‌خواهد که با توجه به حساسیت زمان که رژم غاصب صهیونیستی با حمایت استکبار جهانی مردم بی گناه غزه را به خاک و خون کشیده، با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن همچون گذشته در تقویت وحدت و همبستگی ملی و دفاع از ارزش‌های انسانی و دینی انقلاب اسلامی بکوشند.

کد مطلب 6017340

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