بیانیه خانه احزاب در سالروز فجر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتعلی حشمتیان رییس خانه احزاب ایران ضمن صدور بیانیه‌ای در سالروز انقلاب اسلامی از همه احزاب، گروه‌های سیاسی و آحاد مردم جهت شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.

متن بیانیه خانه احزاب به شرح ذیل است:

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور نهضت آزادی خواهانه، استقلال طلبانه و عدالت‌جویانه ملتی است که در سال ۱۳۵۷ با اتکا به آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و شهیدان و مجاهدانی که در طول تاریخ، حرکت خود را مبتنی بر کرامت انسانی و معنویت بنیان نهاده بودند به ثمر نشست و با شعار محوری «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» زمینه تشکیل حکومتی بر پایه مردم‌سالاری دینی را فراهم آورد.

بدیهی است احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی به عنوان نهادهای پیشرو جامعه، برای تحقق مردم سالاری، بیشترین نقش را دارند و با بهره‌گیری از اصول تصریح شده در قانون اساسی که میثاق ملی ایرانیان و خون بهای شهیدان است می‌بایست همواره در صحنه تلاش و فعالیت حضور داشته و از دستاوردهای انقلاب اسلامی در این بخش صیانت نمایند.

خانه احزاب ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم و مقاومت اسلامی از همه احزاب و تشکل‌های سیاسی و آحاد جامعه می‌خواهد که با توجه به حساسیت زمان که رژم غاصب صهیونیستی با حمایت استکبار جهانی مردم بی گناه غزه را به خاک و خون کشیده، با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن همچون گذشته در تقویت وحدت و همبستگی ملی و دفاع از ارزش‌های انسانی و دینی انقلاب اسلامی بکوشند.