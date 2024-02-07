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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس خبر داد؛

صدور مجوز پخش مسابقه تیم ملی ایران و قطر در سه سینمای فارس

صدور مجوز پخش مسابقه تیم ملی ایران و قطر در سه سینمای فارس

شیراز-معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: مجوز نمایش فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در سه سینمای فارس صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول موسویان نژاد گفت: این مجوز برای سه سینمای هنر شهر آفتاب و شیراز مال شیراز و سینمای زرقان صادر شد.

وی یادآور شد: مجوز نمایش فوتبال تیم ملی ایران در سینماهای فارس، برای همه سینماهای متقاضی صادر شده است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: در حال تدارک شرایط برای نمایش این مسابقه فوتبال در تالار حافظ شیراز نیز هستیم.

موسویان نژاد اعلام کرد: بلیت فروشی نمایش این مسابقه فوتبال در سینماهای فارس با همان قیمت معمول اکران فیلم‌های سینمایی انجام می‌شود.

تیم ملی ایران ساعت ۱۸ چهارشنبه در ورزشگاه الثمامه دوحه مقابل قطر به میدان می‌رود.

کد مطلب 6017345

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