به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح چهارشنبه در نشست ستادی عملیات رمضان تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: تشکیل ستاد عملیات و همگرایی در مسائل عملیاتهای فرهنگی از اقدامات ارزشمند مجموعه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: در این ستاد متناسب با ذائقه مخاطبان و حل مسائل موجود، تدبیر شده است که در هر مناسبت و از جمله ماه مبارک رمضان اقدامات مناسب طراحی و اجرا میشوند.
وی رمضان را بهار معنویت عنوان کرد و افزود: ماه رمضان ظرفیتی ویژه و فصل پرداختن به معارف قرآنی است.
حجتالاسلام قادری تصریح کرد: در برنامههای ماه مبارک اقدامات ترویجی نظیر برگزاری محافل انس با قرآن کریم و استفاده از ظرفیت حفظ کلام الله مجید موجب تعمیق انس مردم با قرآن کریم میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به الگوی مد نظر مقام معظم رهبری در استفاده از ظرفیت حفظ در راستای رسیدن به پایههای اندیشهای ادامه داد: این الگو منبعث از محورهای اصول اعتقادی ایمان، توحید، نبوت، معاد و نبوت است.
وی در خاتمه سخنان خود افزود: امیدواریم حرکتی نو برای استفاده از قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی شاهد باشیم.
در ابتدای این نشست جواد احمدی منفرد، رئیس اداره امور قرآنی و دبیر این ستاد به تشریح برنامههای ابلاغی سازمان و حجتالاسلام حسن صادقزاده سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی و سایر کارشناسان تبلیغات اسلامی به بیان نظرات خود در خصوص راههای ارتقا برنامههای ماه رمضان پرداختند
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