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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

شهرستان مهر صاحب سینما و نگارخانه می‌شود

شهرستان مهر صاحب سینما و نگارخانه می‌شود

مهر-ساختمان نیمه تمام فرهنگی و هنری شهرستان مهر با احداث سینما و نگارخانه به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساختمان نیمه تمام پلاتو مهر، پس از گذشت هفت سال قرار است به بهره برداری برسد.

مؤسسه طنین ایثارگران کشور، پنج میلیارد تومان برای تکمیل و بهره برداری این طرح فرهنگی هنری اختصاص داد.

ساختمان فرهنگی هنری پلاتو شامل سالن اجتماعات نگارخانه و سالن سینما است که دلیل تأمین نشدن هزینه مورد نیاز بلا تکلیف مانده است.

شهرستان مهر ساختمان سینما، نگارخانه و سالن اجتماعات مناسب ندارد و با تکمیل این طرح مشکل برطرف خواهد شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.

کد مطلب 6017386

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