به گزارش خبرگزاری مهر، ساختمان نیمه تمام پلاتو مهر، پس از گذشت هفت سال قرار است به بهره برداری برسد.

مؤسسه طنین ایثارگران کشور، پنج میلیارد تومان برای تکمیل و بهره برداری این طرح فرهنگی هنری اختصاص داد.

ساختمان فرهنگی هنری پلاتو شامل سالن اجتماعات نگارخانه و سالن سینما است که دلیل تأمین نشدن هزینه مورد نیاز بلا تکلیف مانده است.

شهرستان مهر ساختمان سینما، نگارخانه و سالن اجتماعات مناسب ندارد و با تکمیل این طرح مشکل برطرف خواهد شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.