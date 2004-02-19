جبهه مشاركت وسازمان مجاهدين براي ضربه زدن به مجمع روحانيون اعلام عدم شركت در انتخابات كرده اند

وي كه با خبرنگار سياسي مهرگفتگو مي كرد افزود: بسياري از اصلاح طلبان از جمله احزاب ديگر جبهه دوم خرداد با اينكه از ردصلاحيت ها ناخشنود بودند به خاطر حضور امكانات حداقلي براي حضور تعدادي از نمايندگان اصلاح طلب در مجلس هفتم وبراساس يك تصميم عقلاني وجمعي از ليست ائتلاف براي ايران حمايت كردند تابا ارائه ليستي واحد امكان موفقيت ياقيماندگان در عرصه رقابت راهموار كنند، اين در حالي است كه جبهه مشاركت وسازمان مجاهدين انقلاب حداقل مي توانستند به جاي اعلام عدم شركت، اعلام نمايند كه از اصلاح طلبان حاضر در صحنه حمايت وطرفداران واعضاي خود را به راي دادن به آنان تشويق مي كنند.

اين كانديد مجلس هفتم كه به خاطر آنچه" محدوديت هاي تبليغاتي" وهمينطور"تحفظ هاي تشكيلاتي" مي خواند خواستار افشا نشدن نام خود شد ادامه داد: اين دو گروه كه خود بر اساس شان واعتبار اصيل ترين تفكرات دوم خردادي به صحنه آمدند در طول ساليان مجلس ششم با نپذيرفتن ونمايشي كردن حضور بزرگترهاي اين جبهه كه از ياران امام ووفاداران اصلي آرمانهاي انقلاب مي باشند، باعث شدند تا نقش آنها كمرنگ وتوان آنها براي اصلاح وتاثير گذاري بر روند امور در ساير نهادها ودستگاهها مجال ظهور پيدا نكند.

وي افزود: اكنون نيز حمايت نكردن از مجمع واصلاح طلبان باقيمانده در رقابت ودعوت مردم به شركت نكردن در انتخابات به صراحت نشان مي دهد كه اختلاف ديدگاه بين اين دوگروه وساير گروههاي دوم خردادي كه مشخصا خواستار اصلاحات در چارچوب نظام وقانون اساسي مي باشند مبنايي است و از اين منظر انتخابات مجلس هفتم مي تواند گامي در جهت شفاف كردن مرزبندي ها در جبهه دوم خرداد تلقي شود.

اين عضو مجمع روحانيون مبارز در پايان خاطر نشان ساخت كه در صورت حضور گسترده مردم و انتخاب شدن كانديداي مورد حمايت اين تشكل سياسي ساز ماندهي جديدي براي پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه از راهكارهاي غير تنش زا با هدف بالندگي نظام صورت خواهد پذيرفت كه در آن جايي براي تند روي وجود ندارد.