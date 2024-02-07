رفع نقاط حادثه خیز درون شهری دستور کار ویژه مدیریت شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه صبح چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی استان مرکزی که با حضور معاون قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: با وجود اینکه در دو سال اخیر در حوزه راه‌سازی اقدامات خوبی انجام شده، اما تصادفات زیادی را شاهد هستیم که جاده‌های فرعی علت بسیاری از این تصادفات هستند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در کنار اصلاح جاده‌های اصلی، جاده‌های فرعی نیز مورد توجه قرار گیرند، گفت: این استان رتبه سوم تردد کشوری را دارد و در بسیاری از شاخص‌ها رتبه دوم هم کسب کرده است‌.

مخلص الائمه افزود: میانگین سرعت در اراک از میانگین کشوری بالاتر است و به مراتب تلفات عابر پیاده در برخی نقاط درون شهری بالا است که می‌طلبد شهرداری توجه ویژه ای در راستای رفع نقاط حادثه خیز داشته باشد.

پیشگیری از جرم امر فراقوه ای است

دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم تنها در حیطه وظایف قوه قضائیه نیست و یک امر فراقوه ای است و نیازمند تعامل و هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

حجت الله درودگر افزود: اقدامات زیادی در این راستا از سوی دستگاه‌های متولی انجام شده اما با ارائه یک برنامه جامع می‌توان از موازی کاری‌ها جلوگیری کرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر سرقت‌ها از نوع خرد هستند، افزود: ۲۹ درصد از زندانیان کشور مربوط به حوزه سرقت هستند که بیشتر این قشر به لحاظ درآمد دچار مشکل هستند و این موضوع باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به وقوع تصادفات نیز گفت: در این راستا عامل انسانی، خودرو و جاده دخیل هستند و عامل انسانی در ایجاد تصادف و صدمات وارده بیشترین سهم را دارد که کاهش تصادفات نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.