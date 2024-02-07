پیام تبریک تبلیغات اسلامی مازندران درپی درخشش ۲ تیم هیات مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، کسب مقام اول هیئت یافاطمه الزهرا (س) بابل در اولین دوره مسابقات فوتسال جام هیأت مذهبی کشور و همچنین هیئت ام المصائب به عنوان نایب قهرمان این دوره از استان مازندران را تبریک گفت و بیان کرد: کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی این دوره از مسابقات فوتسال توسط هیئات مذهبی مازندران که به صورت کشوری برگزار شد را به جوانان مؤمن، انقلابی و مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی را تبریک می‌گوئیم و آرزوی صحت و سلامتی و پیروزی در میادین مختلف ورزشی، فرهنگی و اجتماعی را از درگاه قادر متعال خواستاریم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران، هیئت یافاطمه الزهرا (س) و ام المصائب (س) بابل را از جمله هیئات بزرگ این استان عنوان کرد و افزود: این دوره از مسابقات، با هدف آزادسازی زندانیان غیر عمد و به همت آکادمی فوتبال و مرکز نیکوکاری هادی و مشارکت مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای عقیق در پارک فناوری پردیس تهران برگزار شد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان، هیئات مذهبی مازندران را فعال، پویا و با نشاط عنوان و خاطرنشان کرد: بسیاری از هیئات مذهبی مازندران با حضور پررنگ نوجوانان و جوانان با ایجاد نشاط معنوی اثرات مؤثر اجتماعی، فرهنگی و معنوی را در جامعه تزریق می‌کنند و اعتکاف نمونه‌ای از این حضور باشکوه بود و ادامه خواهد داشت.