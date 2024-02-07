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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

با دستور استاندار و به مناسبت عید مبعث؛

ادارات و بانک‌های کردستان امروز ساعت ۱۲ تعطیل می‌شود

ادارات و بانک‌های کردستان امروز ساعت ۱۲ تعطیل می‌شود

سنندج_معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان گفت: ادارات و بانک‌های کردستان امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه به مناسبت استقبال از جشن مبعث رسول اکرم (ص) ساعت ۱۲ تعطیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی‌پور پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان اظهار کرد: به منظور استقبال از جشن مبعث حضرت محمد مصطفی (ص) پایان ساعت کاری ادارات و بانک‌های استان کردستان امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه، ساعت ۱۲ ظهر است.

وی گفت: در راستای اجرای دستور استاندار کردستان و به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر کارکنان محترم ادارات و بانک‌های استان از برکات این ایام خجسته، پایان ساعت کار ادارات و بانک‌ها امروز نسبت به روزهای گذشته ۲ ساعت و نیم کاهش می‌یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان تصریح کرد: در مناسبت‌های دینی و مذهبی همواره تلاش شده که شرایطی فراهم شود تا همه کارکنان هم مانند دیگر اقشار مختلف جامعه بتوانند در مراسم و برنامه‌های ویژه ایام شرکت کنند.

کد مطلب 6017478

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