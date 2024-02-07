به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی‌پور پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان اظهار کرد: به منظور استقبال از جشن مبعث حضرت محمد مصطفی (ص) پایان ساعت کاری ادارات و بانک‌های استان کردستان امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه، ساعت ۱۲ ظهر است.

وی گفت: در راستای اجرای دستور استاندار کردستان و به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر کارکنان محترم ادارات و بانک‌های استان از برکات این ایام خجسته، پایان ساعت کار ادارات و بانک‌ها امروز نسبت به روزهای گذشته ۲ ساعت و نیم کاهش می‌یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان تصریح کرد: در مناسبت‌های دینی و مذهبی همواره تلاش شده که شرایطی فراهم شود تا همه کارکنان هم مانند دیگر اقشار مختلف جامعه بتوانند در مراسم و برنامه‌های ویژه ایام شرکت کنند.