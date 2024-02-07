نیازمند ورود فناوری برای حل پسماند مازندران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله کاویان صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه خانه فناوری محیط زیست در دانشگاه نوشیرانی بابل ادامه داد: دانشگاه نوشیروانی بابل جزو دانشگاه‌های خوب در سطح ملی و در تراز بین‌الملل است.

وی با بیان اینکه محیط زیست تعاملات خوبی با دانشگاه‌های استان دارد، گفت: بخش قابل توجهی از کارکرد دانشگاه‌ها به مسئولیت اجتماعی برمی‌گردد.

وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی و تاکید بر حفظ محیط زیست ادامه داد: دانشگاه با محیط زیست برای رفع چالش‌ها و مشکلات فروری به نظر می‌رسد مسائل محیط زیست باید فناورانه، هوشمندانه و مساله محور رفع شود.

کاویان گفت: امروز مانند دهه‌های گذشته منابع آبی فراوانی نداریم و باید خود را با شرایط روزگار هماهنگ کنیم و باید از حوزه فناوری استفاده کنیم و در راستای تشکیل خانه‌های محیط زیست مازندران تلاش‌های خوبی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اظهار اینکه بیش از ۱۰۰ خانه محیط زیست در استان مازندران فعالیت می‌کند، ادامه داد: مقرر شد خانه فناورانه محیط زیست در استان تشکیل شود و این خانه در دانشگاه نوشیروانی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: انتظارم از خانه فناور محیط زیست استان مازندران این است که در راستای هوشمندسازی کمک کند زیرا کارها در حوزه محیط زیست استان به صورت سنتی انجام می‌شود از این رو در حوزه پسماند دو مسئله را در اولویت قرار دادیم.

وی گفت: در حوزه پسماند، پساب و باز چرخانی آب نیاز جدی به حوزه فناوری داریم.