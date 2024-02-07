شرکت در انتخابات مهر مانایی و اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میرعظیمی صبح چهارشنبه در یادواره ۲۳ شهید کودک و نوجوان دفاع مقدس و مراسم یادبود کودکان و نوجوانان شهید حادثه تروریستی کرمان و گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برگزاری محافل مزین به نام شهدا و نکوداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام را فرصتی برای شریک‌شدن در ثواب این بزرگواران است.

میرعظیمی برگزاری یادواره‌های شهدا را رسالت دستگاه‌های فرهنگی برای بهره‌مندسازی هرچه‌بیش‌تر جامعه و آشنایی نسل کودک و نوجوان با جانفشانی‌های شهدای والامقام عنوان‌کرد و افزود: لازم‌است از کرامت‌های شهدا غافل نشویم و در سایه هم‌گرایی، امکان استفاده حداکثری از حمایت‌های معنوی شهیدان را برای همگان فراهم کنیم.

وی به اهمیت فرهنگ سازی و تبیین این موضوع که ساختارهای فرهنگی جامعه بر بنیان خانواده شکل‌می‌گیرد، تصریح‌کرد: برای نیل به این اهداف عالیه، همراه سازی پدرها و مادرها با فعالیت‌های مربیان و اولیای تربیتی ضرورت دارد.

میرعظیمی افزود: هر زمان که حرکت‌های خانواده محورِ مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی شکل‌گرفته، نتایج ملموس و امیدوار کننده‌ای را شاهد هستیم.

وی به برنامه‌های کمیته کودک و نوجوان ستاد بزرگ‌داشت دهه فجر گیلان و فعالیت‌های هدف‌مند کانون پرورش فکری استان اشاره کرد و گفت: برگزاری یادواره ۲۳ شهید کودک و نوجوان دفاع مقدس گیلان و شهدای حادثه تروریستی کرمان و همچنین، گشایش دبیرخانه کمیته کودک و نوجوان ستاد کنگره ملی سرداران، امیران و ۸۰۰۰ شهید استان، گامی در همین مسیر است.

میرعظیمی ادامه داد: آغاز به کار این کمیته که نقشی سازنده در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفامی‌کند، اجرای فعالیت‌های فرهنگ ساز و بازنویسی و تصویرگری کتاب‌های مرتبط با ۱۵ شهید گرانقدر استان گیلان، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی شده این کمیته به‌شمار می‌رود.

وی با تاکید بر ضرورت شرکت حداکثری در انتخابات پیش رو گفت: حضور در پای صندوق‌ها، مُهر مانایی و اقتدار انقلاب اسلامی ایران است.

میر عظیمی از برنامه ریزی‌های گسترده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، انتشار فراخوان و راه‌اندازی پویش‌های مختلف با عنوان «نقش من در آینده کشورم» خبر داد.