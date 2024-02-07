یادواره ۲۳ شهید کودک و نوجوان دفاع مقدس گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، «غلامرضا ملک علیپور» دبیر اجرایی ستاد کنگره ملی سرداران، امیران و ۸ هزار شهید گیلان پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره ۲۳ شهید کودک و نوجوان دفاع مقدس گیلان و مراسم یادبود کودکان و نوجوانان شهید حادثه تروریستی کرمان ضمن نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی و یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: دلایل دشمنی غربی‌ها با ایران اسلامی و نقش امامین انقلاب اسلامی، شهیدان والامقام و مردم مسلمان کشور در صیانت از این نظام مردمی بسیار پررنگ بوده است.

ملک علیپور از پیشینه روشن کشور در عرصه تولید علم و کمک به توسعه دیگر کشورها صحبت‌کرد و با مرور تحولات و پیشرفت‌های علمی کشورهای غربی طی سده‌ها افزود: این مرحله، نقطه آغاز تلاش برای تضعیف دیگر کشورها، از جمله ایران را فراهم کرد.

وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی با پیام خود اتکایی و حرکت جوانان غیور این سرزمین برای طی مدارج علمی، توسعه همه‌جانبه و نخبه پروری را در تضاد با منافع کشورهای غربی و نقطه آغازی بر افزایش دشمنی‌ها با ایران اسلامی بود.

ملک علیپور تصریح کرد: ایجاد تنگناهای اقتصادی و اجتماعی، جنگ تحمیلی و شهادت دانشمندان جوان ایران اسلامی را بخشی از فرآیند مقابله با پیشرفت‌های ایران اسلامی قلمداد کرد و نقش «اسلام»، «امام» و «شهیدان» را در مقابله با این اسلام و ایران ستیزی غربی‌ها و حرکت به سوی قله‌ها غیرقابل انکار توصیف‌کرد.

دبیر اجرایی ستاد کنگره ملی سرداران، امیران و ۸ هزار شهید گیلان یاد شهدای والامقام را گرامی‌داشت و با اشاره به صحبت‌های سردار شهید، حاج‌قاسم سلیمانی در ارتباط با لزوم اُنس و الفت با شهیدان گفت: برای دست‌یابی به فیض شهادت و بهره‌گیری از برکت‌های ا نس با شهیدان، لازم‌است رفیق شهید داشته باشیم.