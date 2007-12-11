دکتر حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: احداث گورستانهای جدید در شهر تهران پروژه ای زمان‌بر است و مطالعات آن در هر محل در حدود 6 تا 9 ماه به طول خواهد انجامید و با توجه به ظرفیت محدود بهشت زهرا که تنها تا پایان سال آینده برای متوفیان تهرانی کافی است، می طلبد که هر چه زودتر حل مشکل احداث گورستانهای جدید شهر و همچنین توسعه 160 هکتاری بهشت زهرا(س) میسر شود.

وی با اشاره به طرح احداث گورستان در شرق و غرب تهران خاطرنشان کرد: بحث احداث گورستان در شرق تهران پیشرفت خوبی داشته است و رایزنی های صورت گرفته در این خصوص با توجه به مشخص بودن کامل زمین امیدوار کننده است ولی در غرب تهران در این خصوص تا حدی با مشکلات جدی روبرو هستیم.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر افزود: مشکل اصلی احداث گورستانهای جدید شهر وجود معارضین است ولی با این همه با توجه به رایزنی های صورت گرفته در مورد گورستان شرق امیدواری زیادی برای حل مشکل وجود دارد.

شکیب همچنین در مورد توسعه 160 هکتاری بهشت زهرا(س) نیز گفت: در این خصوص با توجه به موافقت نهادهای دولتی نظیر فرمانداری و همچنین اینکه مسئولان بهشت زهرا مجوزهای لازم را هم دارند تنها با مخالفت شورای شهر باقرشهر روبرو هستیم که در همین راستا در صدد رایزنی مستقیم شورا با شورای باقر شهر خواهیم بود.