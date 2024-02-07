افزایش شمار داوطلبان انتخابات مجلس در کرمان به ۳۹۱ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ذوالعلی گفت: در چهارمین مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی در شورای محترم نگهبان ۷ نفر دیگر در استان کرمان تأیید صلاحیت شدند.

ذوالعلی افزود: در حال حاضر صلاحیت ۳۹۱ نامزد انتخابات تأیید شده که معادل ۶۷ درصد داوطلبان نام نویسی و به طور میانگین برای هر کرسی مجلس در استان کرمان حدود ۳۹ نفر رقابت دارند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات کرمان خاطر نشان کرد: فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی که اعتراض خود را اعلام کرده‌اند تا ۱۹ بهمن ادامه دارد و آخرین مرحله اعلام اسامی در این روز انجام می‌شود.

استان کرمان ۱۰ نماینده در ۹ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی دارد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند امسال برگزار خواهد شد.