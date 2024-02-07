آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن روند افزایش دما و با توجه به وارونگی دمایی در بعضی ساعات غبار محلی و در ارتفاعات نیز احتمال سقوط بهمن و ریزش سنگ مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه امروز چهارشنبه آسمان صاف است، برای فردا پنج شنبه نیز آسمانی صاف همراه با یخبندان صبحگاهی در پاره‌ای نقاط پیش بینی کرد و عنوان کرد: برای روز جمعه نیز آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه با رشد ابر در بعضی ساعات پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بیان کرد: برای جاده‌های استان نیز مه آلودگی و یخبندان پیش بینی می‌شود که اثر این مخاطره، لغزندگی جاده‌ها، سقوط بهمن و ریزش است. در چنین شرایطی به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی توصیه می‌شود.