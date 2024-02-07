تأمین پهنای باند مشترکین خانگی و کسب و کارها در ۴۳ شهر استان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بلالی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل دو بخش شهری و کشاورزی است که در حوزه شهری از دو ماه قبل در استان پروژه تأمین پهنای باند منازل و کسب و کارها آغاز شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۷۰ درصد ترافیک مصرفی در بستر شبکه همراه و ۳۰ درصد در بستر شبکه ثابت است، افزود: توسعه شبکه همراه برخی مشکلات و محدودیت‌ها دارد.

وی ادامه داد: مقرر است در ۴۳ شهر چهارمحال و بختیاری از طریق اجرای فیبر نوری پهنای باند مشترکین خانگی و کسب و کارها تأمین شود، سرعت اینترنت در بستر فیبر نوری بین ۷۰ تا ۱۰۰ برابر سرعت اینترنت ثابت در بستر سیم مسی خواهد بود.

بلالی با بیان اینکه اجرای فیبر نوری در مرکز چهارمحال و بختیاری در حال حاضر در مرحله طراحی قرار دارد، عنوان کرد: با اجرای پروژه فیبر نوری مشترکان در هر نقطه از چهارمحال و بختیاری می‌توانند متقاضی تلفن ثابت باشند همچنین با اجرای این طرح شماره تلفن ثابت مشترکان در اثر جابجایی تغییر نخواهد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری با اشاره به صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولتی، اضافه کرد: به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به آحاد مردم به ویژه در شهرها برخی خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولتی انجام می‌شود؛ در حال حاضر نیز ۱۸۲ مجوز دفتر پیشخوان دولت در استان صادر شده است و هیچ‌گونه محدودیتی نیز برای صدور این مجوزها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهایی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت دارند تاکنون ۴۹ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در اختیار افراد فعال در این حوزه قرار گرفته و در بخش اعطای تسهیلات چهارمحال و بختیاری بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد.

بلالی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۹۰ درصد روستاهای چهارمحال و بختیاری از پوشش مکالمه تلفن همراه برخوردار شدند، یادآور شد: از ۹۸۱ روستا در استان ۸۰۳ روستا دارای سکنه هستند و از این تعداد ۵۷۵ روستا بیش از ۲۰ خانوار دارند که علاوه‌بر پوشش مکالمه در طریق بستر تلفن همراه که در بیش از ۹۰ درصد از آن‌ها برقرار است تا پایان سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۲۱ روستا بستر لازم برای استفاده از اینترنت پرسرعت همراه فراهم شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تا پایان سال جاری ۳۳۹ روستا نیز به استفاده از اینترنت پرسرعت همراه مجهز می‌شوند و درمجموع ۴۶۰ روستا از این بستر برخوردار می‌شوند مابقی روستاها نیز تا پایان هفته دولت سال آینده از اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به وجود ۷۰۰ کیلومتر فیبر هوایی در چهارمحال و بختیاری، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که این فیبرهای هوایی به زمینی تبدیل شوند تا از امنیت بالایی برخوردار باشند.

بلالی ادامه داد: تعداد مشترکان پهن باند ثابت و همراه در چهارمحال و بختیاری به یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۱۹۴ مشترک رسیده است همچنین تعداد خطوط سیم کارت فعال موجود در استان یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۶۵۰ است