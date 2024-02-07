به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله آسوده ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از مؤسسات خیریه کردستان در سنندج اظهار کرد: دو هدف اصلی در این مراسم وجود دارد، یکی تقدیر و تشکر کنیم از کارآفرینان یکی هم تشکر از خیرین و تشکل‌های مردم که بانی خیر هستند.

وی افزود: حکومت موظف به خدمت رسانی است و مردم تکلیف اداری ندارند اما براساس رسالت شرعی و دینی خود همواره در انجام امور خیر پیشقدم هستند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ادامه داد: وظیفه حاکمیت است این رسالت را انجام دهد ولی مردم خیر خودجوش این بار را از دوش دستگاه‌های حکومتی برداشتند.

آسوده تصریح کرد: مردم و گروه‌های مرجع موظف به انجام این کار خیر هستند هرچند دولت هم همان مردم است و باید در این بخش اقدام کند.

هیچ ترک تحصیلی نباید براساس فقر باشد

وی بیان کرد: خیرین کردستانی امروز باید در ۶ عرصه عهد ببندند که در انجام آن هم اقدام کنند، یکی اینکه هیچ ترک تحصیلی براساس فقر در استان صورت نگیرد و دومی هم گروه‌های مرجع خیر و احسان ازدواج آسان بافراهم کردن جهیزیه و گفتمان سازی ازدواج را آسان کنند.

آسوده افزود: ایجاد سرپناه و پرداخت هزینه اجاره بها برای نیازمندان و با توجه به اینکه باید همنوعان به هم رحم کنند و گذشت و ایثار داشته باشند ضروری است.

وی گفت: سلامت و درمان، با کمک گروه‌های جهادی و دارندگان دانش شفابخش، و بهره‌گیری از صنعت و مکانیزم شفابخش درمان با توجه به هزینه بالای درمانی لازم است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: توانمندسازی اقتصادی هم مهم است و این توانمندسازی با محوریت تبدیل این گفتمان به توانمندسازی اقتصادی که باید مطرح شود.

تشکل‌های مردمی برای حفظ کرامت انسانی تلاش کنند

آسوده گفت: عزت و کرامت انسان در توانمند بودن است و تشکل مردمی باید برای این امر اقدام کنند و موضوع آسیب‌های اجتماعی هم تنها دستگاه‌ها موظف به این کار نیستند باید همه اقشار در این کار اقدام کنند.

وی تصریح کرد: فعالان اجتماعی و امامان اجتماعی مردم در درون آسیب‌های محلات حاضر هستند و ریش سفیدی کنند تا آسیب‌های اجتماعی توسعه نیابد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: جامعه ما و انقلاب ما مردمی است و بعثت‌ها مردمی صورت گرفت رسالت ما مردمی بودن است.

آسوده افزود: مشروعیت و مقبولیت مردمی و دینی در نهایت بعثت و انقلاب ۵۷ را شکل داد.

وی اذعان کرد: مفهوم دینی جلوگیری از فقر مردم است و جمهوری اسلامی ما برای ریشه کنی فقر آمده و دستاورد ما هم این است.

خیرین مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کنند

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد بیان کرد: وظیفه خیرین هم این است که برای انتخابات از مردم دعوت کنند و انتخابات اقتدار ماست که باید در آن شرکت کنیم.

آسوده گفت: حضور ما اقتدار و مبنای ماست و ما بر مشکلات موجود واقفیم ولی مشارکت در انتخابات عرصه زیرساخت‌ها را ممکن می‌کند.

وی تصریح کرد: پای کار آمدن مردم تنها با راهبران اجتماعی مردم ممکن می‌شود و در حوزه توسعه و پیشرفت جامعه مردم را با دولت ترکیب باید کنیم و جریان سازی مردمی را شکل دهیم.