به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر چهارشنبه در دیدار صمیمی با دست اندرکاران برگزاری انتخابات در اشتهارد که در تالار شهرداری این شهر برگزار شد، ضمن تبریک دهه فجر گفت: دست اندرکاران برگزاری انتخابات امین و معتمد مردم و نظام هستند بنابراین علاوه بر انجام وظایف خود، تکلیف بزرگ تبیین و امیدآفرینی در خصوص دستاوردهای انقلاب و دعوت از مردم برای حضور پای صندوقهای رأی را هم دارند.
وی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم علی رغم محدودیتهای مالی، با جدیت درصدد جبران کمبودها و عمل به تعهدات گذشته و کنونی است، ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری انتخابات مطرح کرد: قدردانی از تلاشها و اهتمام مدیران در بخشهای مختلف یک وظیفه است و باید این فرهنگ را رواج دهیم. تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری در برنامهها و نشستهای مختلف از ابتدای امسال، نشان دهنده اهمیت این انتخابات در برهه حساس کنونی است.
استاندار البرز تصریح کرد: با توجه به اینکه ولی امر مسلمین، انتخابات را به عنوان حق و تکلیف تمامی آحاد جامعه دانستند و این رویداد بزرگ را مظهر قدرت ملی اعلام کردهاند که مشارکت پرشور در انتخابات، اتحاد، انسجام و اراده مردم را در تعیین سرنوشت کشور و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی به رخ جهانیان میکشد. مردم این سرزمین بیش از ۲۵۰ هزار شهید و حدود یک میلیون ایثارگر تقدیم انقلاب کردهاند بنابراین از خواست خود کوتاه نمی آیند.
عبداللهی با اشاره به اینکه این مردم با تمام وجود از خواست خود صیانت میکنند، خاطرنشان کرد: حضور پرشور پای صندوقهای رأی مظهر وحدت و قدرت مردم و جمهوری اسلامی در جهان است. ۴۵۰ کاندیدا برای سه کرسی استان البرز در مجلس شورای اسلامی در انتخابات حضور دارند که در نهایت سه نفر با رأی مردم به عنوان نمایندگان البرز در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند.
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