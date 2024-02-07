رونمایی از نخستین پوستر روز چهارمحال و بختیاری

نخستین پوستر ۲۰ بهمن روز چهارمحال و بختیاری، صبح چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدعلی نکونام» نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مدیران حاضر در نشست معارف رونمایی شد.

ترسیم نقشه چهارمحال و بختیاری با ۸۲ مکعب مشکی بر مبنای مناطق ۸۲ گانه استان، استفاده از تصاویر مربوط به دیدار مردم استان با امام راحل (ره)، به کارگیری نمادهای شاخص استان همچون زردکوه بختیاری، لاله واژگون، پل تاریخی زمانخان و خشت‌های قالی چالشتری، طراحی حروف به شکلی پویا و زنده در ذکر نام استان، قرارگیری طرح چوقای بختیاری در دو سویه نام شهرستان‌ها بر اساس حروف الفبا و پس زمینه‌ای از دشت‌های سرسبز چهارمحال و بختیاری از موارد طراحی شده در این پوستر است.

۲۰ بهمن ۱۳۵۷ سالروز بیعت تاریخی جمعی از مردم چهارمحال و بختیاری با امام راحل (ره) و اعلام بیزاری از آخرین نخست وزیر پهلوی است که بنا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با نام روز چهارمحال و بختیاری در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.