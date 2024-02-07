به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از مؤسسات خیریه کردستان در سنندج اظهار کرد: مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری از بازوهای کمک رسانی در جامعه هستند که وجودشان مایه خیر و برکت است.
وی گفت: خدمت بیمنت و دلسوزانه قابل تقدیر است و خدمت به خلق ارزشمند و قابل ستایش است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: ادای تکلیف انسانی و توجه به مقام انسانیت، انسان را به انجام کارهای خیرخواهانه و حمایتی وادار میکند.
حجتالاسلام پورذهبی تصریح کرد: انجام کار خیر و حمایتی در جامعه توسط خیرین ارزشمند است و نگاه انسانی در این موقعیت ایجاب میکند که فرد اقدام به خیرخواهی نسبت به همنوع خود داشته باشد.
وی بیان کرد: خداوند در قرآن میفرماید به عدل و انصاف کسانی که در راه خیر قدم برمیدارند انسانهای شایسته و منصف هستند و از زندگی و جوانی خود را صرف این راه میکنند و این ارزشمند است.
نماینده ولی فقیه در کردستان عنوان کرد: مداخله در این کار خیر باعث افتخار است و کمیته امداد کردستان در این حوزه درخشش مناسب دارد.
وی گفت: حرکات ابتهاج آفرین خیر و نیکوکاری قابل تقدیر است و اینکه تعداد صندوق قرضالحسنه در کردستان انگشت شمار است هم باید مدنظر قرار بگیرد.
وی افزود: همه بارها را نباید دولت به دوش بکشد و باید مردم هم حسنه و نیکی را نشر دهند و تا جایی که ممکن است در این اقدام خیرخواهانه تلاش کنند.
نظر شما