اشتغال ۵۰ هزار کارگر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر چهارشنبه در همایش انتخابات با مدیران نفت، گاز و پتروشیمی‌های مستقر در استان بوشهر با تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: به گفته رهبر معظم انقلاب دهه فجر آغاز طلوع اسلام است و در این دهه اسلام تولدی دوباره یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: ما تا قبل از انقلاب در همین صنعت نفت و گاز نیاز و وابستگی شدید به عوامل خارجی داشتیم ولی اکنون به برکت انقلاب و پرورش نیروهای توانمند و نخبه داخلی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی و حتی تولید بنزین در کشور خودکفا شده‌ایم.

وی عنوان کرد: توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش شاخص‌های مهم بخش گاز از جمله دستاوردهای ما در انقلاب اسلامی با توانمندی نیروهای داخلی است.

پورات گفت: همچنین در دهه مبارک فجر امسال هزار ۸۳۷ پروژه به ارزش ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر در حوزه طرح‌های عمرانی و اقتصادی در حال افتتاح و کلنگ‌زنی است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و حاصل خون شهدا و تلاش جوانان و مسئولین استانی است که خادمین مردم هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: حضور همه اقشار و گروه‌های مختلف در انتخابات زمینه مشارکت حداکثری را فراهم می‌کند.

حضور کارگران در انتخابات

پورات خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقشاری که در این انتخابات نقش بسزایی ایفا می‌کند و حضور آنان پای صندوق‌های رأی مورد انتظار است قشر کارگری است.

وی افزود: بر اساس آمار نزدیک ۵۰ هزار نفر کارگر زحمتکش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استان بوشهر مشغول فعالیت و خدمت‌رسانی هستند که امیدواریم در انتخابات پیش رو همانند ادوار گذشته حماسه آفرینی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اذعان کرد: دولت تمام تلاش و توان خود را برای حل مسائل و مشکلات کارگری به کار گرفته و در سفر اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور نیز قول‌هایی دادند که در راستای اجرایی شدن آن‌ها پیگیری لازم خواهیم کرد.

پورات یادآور شد: در انتخابات اسفند ماه طبق ماده ۱۱ قانون انتخابات پنج مدرک هویتی نظیر گذرنامه، پایان خدمت، گواهینامه، کارت ملی و شناسنامه معرفی شده که امیدواریم از الان همه کارگران و فعالین صنعت در استان یکی از این مدارک همراه خود داشته باشند تا در روز رأی گیری با مشکلی مواجه نشوند.

وی گفت: تدابیر لازم اندیشیده شده تا صندوق‌های سیار و حتی ثابتی در محل پروژه‌ها یا کارگاه‌ها مستقر کنیم که خوشبختانه محقق شده است.