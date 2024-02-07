به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه رویداد فرم دانش‌آموزی از ایده تا اجرا با تبریک ایام‌الله دهه فجر ویژگی‌های نظام اسلامی ایران را برشمرد و اظهار داشت: امام راحل (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی کار الهی خود را در کنار مردم آغاز کرد و با مشارکت مردم حفظ و ماندگار شد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد فرم دانش‌آموزی از ایده تا اجرا با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و دانشکده الزهرا (س) با حضور هنرجویان هنرستان‌های دخترانه فنی و کار و دانش سراسر استان گفت: در این عرصه نقش جوانان مهم، برجسته و کاری ارزشمند است.

استاندار بوشهر با تأکید بر توجه به توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای گفت: بر روی توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در استان بوشهر تمرکز ویژه شده است که تجهیز این مراکز آموزشی در اولویت قرار دارد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه مهارت‌آموزان و افرادی که مهارت رشته‌های مختلف را فرا گرفته‌اند بازار کار آنها فراهم است، تصریح کرد: رشته‌های طراحی، دوخت پوشاک از رشته‌های مهم و باارزش است.

وی بر تشکیل کارگروه تخصصی در رشته‌های دوخت لباس برای حل مشکلات این رشته‌ها تأکید کرد و افزود: رشته‌های طراحی و دوخت لباس در تأمین نیاز مردم و بازار می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

استاندار بوشهر توجه به کارورزی دانشجویان رشته‌های فنی و حرفه‌ای را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: برنامه کارورزی دانش‌آموزان و دانشجویان فنی و حرفه‌ای در صنایع تولیدی مورد توجه ویژه قرار گرفته شود.

محمدی‌زاده در ادامه از حمایت ویژه از رشته‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد و تصریح کرد: در حل مشکلات هنرستان‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌شود و در این راستا بر آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تمرکز ویژه شده است.