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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

استاندار بوشهر:

رشته‌های فنی متناسب با بازار کار استان بوشهر ایجاد شود

رشته‌های فنی متناسب با بازار کار استان بوشهر ایجاد شود

بوشهر- استاندار بوشهر از افزایش هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و تجهیز آنها در استان خبر داد و گفت: بر آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تمرکز ویژه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه رویداد فرم دانش‌آموزی از ایده تا اجرا با تبریک ایام‌الله دهه فجر ویژگی‌های نظام اسلامی ایران را برشمرد و اظهار داشت: امام راحل (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی کار الهی خود را در کنار مردم آغاز کرد و با مشارکت مردم حفظ و ماندگار شد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد فرم دانش‌آموزی از ایده تا اجرا با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و دانشکده الزهرا (س) با حضور هنرجویان هنرستان‌های دخترانه فنی و کار و دانش سراسر استان گفت: در این عرصه نقش جوانان مهم، برجسته و کاری ارزشمند است.

استاندار بوشهر با تأکید بر توجه به توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای گفت: بر روی توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در استان بوشهر تمرکز ویژه شده است که تجهیز این مراکز آموزشی در اولویت قرار دارد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه مهارت‌آموزان و افرادی که مهارت رشته‌های مختلف را فرا گرفته‌اند بازار کار آنها فراهم است، تصریح کرد: رشته‌های طراحی، دوخت پوشاک از رشته‌های مهم و باارزش است.

وی بر تشکیل کارگروه تخصصی در رشته‌های دوخت لباس برای حل مشکلات این رشته‌ها تأکید کرد و افزود: رشته‌های طراحی و دوخت لباس در تأمین نیاز مردم و بازار می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

استاندار بوشهر توجه به کارورزی دانشجویان رشته‌های فنی و حرفه‌ای را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: برنامه کارورزی دانش‌آموزان و دانشجویان فنی و حرفه‌ای در صنایع تولیدی مورد توجه ویژه قرار گرفته شود.

محمدی‌زاده در ادامه از حمایت ویژه از رشته‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد و تصریح کرد: در حل مشکلات هنرستان‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌شود و در این راستا بر آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تمرکز ویژه شده است.

کد مطلب 6017675

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