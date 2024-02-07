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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

معاون اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

دمای هوا در اصفهان افزایش می‌یابد

دمای هوا در اصفهان افزایش می‌یابد

اصفهان- معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از افزایش دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به یک درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: فریدونشهر با کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی امروز و روزهای پنجشنبه و جمعه جوی پایدار در سطح استان حاکم است، افزود: آسمان بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: از شنبه تا دوشنبه (۲۱ تا ۲۳ بهمن) به سبب گذر امواج ناپایدار در لایه میانی جو شرایط افزایش ابر و وزش باد و احتمال بارش پراکنده در نیمه غربی و جنوبی استان خواهیم داشت.

کد مطلب 6017682

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