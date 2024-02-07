نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به یک درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: فریدونشهر با کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی امروز و روزهای پنجشنبه و جمعه جوی پایدار در سطح استان حاکم است، افزود: آسمان بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: از شنبه تا دوشنبه (۲۱ تا ۲۳ بهمن) به سبب گذر امواج ناپایدار در لایه میانی جو شرایط افزایش ابر و وزش باد و احتمال بارش پراکنده در نیمه غربی و جنوبی استان خواهیم داشت.