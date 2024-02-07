بومی سازی سیستم کنترل نیروگاهی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عابدی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به این که مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران خودباوری است، افزود: با همین شعار در حال تولید برق هستیم و این زنجیره با توانمندی و تکیه بر تخصص و دانش نیروهای داخلی حاصل شده است.

وی با اظهار این که صنعت برق در رژیم گذشته کاملاً وابسته بوده است اما به برکت انقلاب اسلامی خودکفا شده است، گفت: این صنعت در حال حاضر کاملاً مستقل و متکی بر توان داخلی است.

وی با بیان این که تمامی تجهیزات نیروگاهی در داخل تولید می‌شود، گفت: در دوران دفاع مقدس سه مرحله نیروگاه نکا مورد بمباران قرار گرفت و ۳۴ شهید نیز تقدیم شده است.

عابدی با اظهار این که بومی‌سازی سیستم کنترل واحدهای نیروگاهی ادامه داد: در حال حاضر جزو ۵ کشور برتر در زمینه تأمین توربین‌های نیروگاهی در جهان هستیم و در منطقه خاورمیانه نیز برترین کشور تولید کننده برق هستیم.

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی ظرفیت نیروگاه برق کشور را ۹۵ هزار مگاوات بیان کرد و گفت: در این بخش در دنیا رتبه نهم را دارا هستیم و در زمینه توربین‌های نیروگاهی جزو ۵ شرکت و ۵ کشور برتر دنیا هستیم.

عابدی رشد ۲۳ برابری در تأسیسات آب و برق را از جمله دستاوردها و خدمات نظام مقدس اسلامی بیان کرد و گفت: در دولت سیزدهم هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت برق در کشور هدف گذاری شده است.

وی ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برق جدید را از هدف گذاری وزارت نیرو بیان کرد و گفت: تابستان سال گذشته با تلاش‌های صورت گرفته شاهد کمترین میزان خاموشی در بخش خانگی بودیم.

عابدی ظرفیت تولید نیروگاه‌های استان را سه هزار و ۲۰۰ مگاوات بیان کرد و گفت: از ضریب آمادگی بالای ۹۸ درصدی برای گذر از پیک تابستان سال آینده برخوردار هستیم.