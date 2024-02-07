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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد؛

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به بیمه شدگان در ۴ مرکز

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به بیمه شدگان در ۴ مرکز

یاسوج- مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیمه شدگان استان در ۴ مرکز درمانی خدمات بهداشتی و درمانی رایگان دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول چراغ سحر ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: یک بیمارستان، دو پلی کلینیک و یک درمانگاه تخصصی در استان به بیمه شدگان سازمان خدمات رایگان ارائه می‌کنند.

وی بیان داشت: بسیاری از مراکز و واحدهای بهداشتی و درمانی، داروخانه‌ها و پزشکان با تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند.

چراغ سحر تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های سازمان مبنی بر حمایت از نیروی کار و بازنشستگان و رضایت مندی آنان، صد در صد هزینه‌های بستری بیماران در شهرهایی که مراکز ملکی تأمین اجتماعی ندارند، پرداخت می‌شود.

وی افزود: به منظور کاهش مشکلات بیمه شدگان، بخشی از هزینه‌های مربوط به بیماران صعب العلاج نیز توسط سازمان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6017699

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