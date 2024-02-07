به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از مؤسسات خیریه کردستان در سنندج اظهار کرد: خیرین اقدامی ارزشمند و حسنه در نزد پروردگار انجام می‌دهند و کار آنها پاداشی اخروی دارد.

وی بیان کرد: کمک به فقرا و نیازمندان و دستگیری از تهیدستان اقدامی خداپسندانه است.

امام جمعه موقت سنندج تصریح کرد: تلاش برای فقرزدایی و نه گداپروری ارزشمند است و باید دنبال شود توسط خیرین چرا که اقدامی حسنه محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: خیرین اخلاص داشته باشند و کار خیر خود را بیان نکنند تا از اجر معنوی آن کم نشود و در انجام امور خیر تسری ببخشند تا گره گشایی کار نیازمندان واقع شود.

امام جمعه موقت سنندج همچنین به انتخابات پرداخت و افزود: مشارکت گسترده مردم در انتخابات به نظام اسلامی قدرت می‌بخشد.

ماموستا حسینی شرکت در انتخابات را آبروی نظام خواند و گفت: مردم برای حفظ آبروی نظام در انتخابات مشارکت کنند و دعوت به مشارکت داشته باشند.

فعالیت ۵۳۴ مؤسسه خیریه در کردستان

نماینده مؤسسات خیرین کردستان از فعالیت ۵۳۴ مؤسسه خیریه در کردستان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۰۰ مؤسسه تحت نظر کمیته امداد فعالیت دارند.

ابراهیم سلیمانی بیان کرد: نیکوکاری و کار خیر فقط حمایت مالی نیست بخشی از آن به عملکرد و رفتار ما بستگی دارد و تأسیس مؤسسات خیرین مصداق بارز خدمت به جامعه بشریت است.

وی گفت: کردستان در زمینه موقوفات جز استان‌های برتر کشور است، که در فرهنگ ما این موقوفات بیشتر مختص به مساجد است.

سلیمانی از خیرین کردستان برای مشارکت در امر موقوفات غیر از مساجد دعوت کرد و بیان کرد: لازم است که موقوفات منحصر به مسجد نباشد و اگر به سمت‌های دیگر برود بار سنگین حمایت‌ها از دوش مؤسسات هم برداشته می‌شود.