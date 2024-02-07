۳۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ملک‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرزبانان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از رونق تولید داخلی و تشدید برخورد با قاچاقچیان کالا، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک فروند شناور تجاری به ظن داشتن کالای قاچاق در یکی از بنادر استان شناسایی و توقیف کردند..

وی افزود: مأمورین در بررسی دقیق شناور توقیفی پس از تخلیه کامل بار، بیش از شش هزار قلم لوازم آرایشی بهداشتی، ۱۱۰ جفت کفش و ۳۰۰ عدد لوازم جانبی موبایل اضافه بار مازاد بر سهمیه عرف ملوانی کشف کنند. -.

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۳۸ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در همین راستا یک نفر قاچاقچی دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شد.