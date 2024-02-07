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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان:

۳۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان بوشهر کشف شد

۳۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان بوشهر کشف شد

بوشهر- فرمانده پایگاه دریابانی کنگان از توقیف یک فروند شناور باری با کشف ۳۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در یکی از بنادر استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ملک‌زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرزبانان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از رونق تولید داخلی و تشدید برخورد با قاچاقچیان کالا، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک فروند شناور تجاری به ظن داشتن کالای قاچاق در یکی از بنادر استان شناسایی و توقیف کردند..

وی افزود: مأمورین در بررسی دقیق شناور توقیفی پس از تخلیه کامل بار، بیش از شش هزار قلم لوازم آرایشی بهداشتی، ۱۱۰ جفت کفش و ۳۰۰ عدد لوازم جانبی موبایل اضافه بار مازاد بر سهمیه عرف ملوانی کشف کنند. -.

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۳۸ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در همین راستا یک نفر قاچاقچی دستگیر و به همراه پرونده متشکله تحویل مقام قضائی شد.

کد مطلب 6017730

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    نظرات

    • رحیم IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      سلام و درود خدا بر مرزبانان غیور ایران زمین دمتون گرم...
      • عماد US ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
        0 0
        کل کالاهای داخل استان بوشهر قاچاقه بعد اینا دقیقا چیو میگیرن؟؟؟؟
    • IR ۰۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 0
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      مبارک باشه
    • امید رمضانی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
      0 0
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      درود بر غیورمردان خطه جنوب خدا قوت جناب سرهنگ به امید حذف قاچاق و قاچاقچی

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