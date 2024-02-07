بیست و دومین پد بالگرد اورژانس هوایی در سمیرم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زمانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز با حضور جمعی از مسؤولان شهرستان سمیرم پد بالگرد اورژانس هوایی ونک سمیرم افتتاح شد.

وی افزود: این پد در زمینی به مساحت حدود ۹۰۰ متر مربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان ساخته شده که منابع مالی آن از اعتبارات شهرداری ونک سمیرم تأمین شده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ضمن اشاره به اهمیت خدمات اورژانس هوایی در کاهش زمان امدادرسانی در سطح استان، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا پایان دی ماه بالگرد امدادی اورژانس ۴۹ بار به مأموریت اعزام شد و ۶۹ بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی استان اصفهان منتقل کرد.

وی درمورد وضعیت فعلی محل‌های فرود بالگرد اورژانس در استان گفت: اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان هم اکنون دارای ۲۲ محل فرود بالگرد (پد) امدادی و ۲۳ پروژه پد بالگرد درحال ساخت می‌باشد و پیش بینی انجام شده برای استان اصفهان بهره برداری از ۷۹ پد بالگرد اورژانس هوایی می‌باشد.

گفتنی است اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان از ۱۶۱ پایگاه امدادی شامل ۸۱ پایگاه شهری، ۷۹ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۴ دستگاه موتورلانس و یک اتاق فرمان برخوردار است.