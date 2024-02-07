حجت الاسلام احسان فردآقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح سلسله نشستهای گفتمان نو بیان کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ایران به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کرده اما دشمنان با نقشههای پیچیده همواره در تلاش بودهاند تا مردم را ناامید کرده و با عوضکردن جای حق و باطل و تحریف افکار عمومی، به اهداف شوم خود دست یابند.
وی با یادآوری اینکه یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب تبیین درست مسائل تحت عنوان «جهاد تبیین» است، اضافه کرد: اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان طرح سلسله نشستهای گفتمان نو را با محوریت ایران قوی، حجاب، غربشناسی و فضای مجازی در استان خوزستان به مرحله اجرا درآورده است. تازهترین اقدام این سازمان، استفاده از ظرفیت طلاب خارجی در اعتکاف بود که با استقبال بینظیر جوانان روبرو شد.
حجتالاسلام فردآقایی، هدف از برگزاری نشستهای گفتمان نو با حضور طلاب خارجی در مساجد شهرستانهای استان خوزستان را معرفی مدلهای جدیدی از اعزام مبلغ عنوان کرد و گفت: در ذیل سلسله نشستهای گفتمان نو ما درصدد برآمدیم تا در کنار اعزام طلاب به روش سنتی، مدلهای جدیدی از اعزام مبلغ و کارهای تبلیغی نوینی را معرفی و به سمت ذائقه مخاطب حرکت کنیم. در موضوع گفتمان نو دو سرفصل مبلغان کودک و نوجوان و طلاب خارجی مقیم ایران را در پیش گرفتیم.
وی ادامه داد: در طرح گفتمان نو به ذهنمان رسید که امسال با توجه به استقبال دانشآموزان از اعتکاف، طرح جدیدی از اعزام را در کنار اعزامهای سنتی تجربه کنیم. بر همین اساس، از ۱۱ مبلغ خارجی مقیم ایران، متشکل از چهار آقا و هفت خانم که بعضی از این افراد در حال تحصیل در حوزه علمیه قم هستند، برای سخنرانی در مراسم معنوی اعتکاف دعوت کردیم.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان تأکید کرد: طلاب خارجی در ۱۶ شهرستان از شهرستانهای استان خوزستان در یک بازه زمانی سه روزه حضور یافته و در اعتکافهای دانشآموزی سخنرانی کردند.
حجتالاسلام فردآقایی با اشاره به موضوع سخنرانی طلاب خارجی در اعتکاف تصریح کرد: موضوع سخنرانی طلاب خارجی آقا با محوریت غربشناسی و مقایسه مسائل فرهنگی غرب و ایران برنامهریزی شده بود و طلاب خارجی خانم با تمرکز بر مسئله حجاب و عفاف، الگوی زن سوم اسلامی و تفاوت آن با زن غربی به سخنرانی پرداختند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به بازخورد معتکفان نسبت به سخنرانی این طلاب خارجی گفت: این طرح چون در سالهای اخیر جدید بود که با استقبال بینظیری از سوی معتکفان روبرو شد. تجربه نشستن پای صحبتهای طلاب خارجی و استفاده از تجربه آنها بسیار مفید و لذتبخش بود. در واقع، این طلاب به دلیل آشنایی با سبک زندگی غربی توانستند مخاطبان را به خود جذب کنند.
حجتالاسلام فردآقایی با ارائه آماری از برگزاری نشستهای گفتمان نو با حضور طلاب خارجی اظهار کرد: طرح دانشآموزی گفتمان نو با حضور ۱۱ طلاب خارجی از کشورهای تایلند، آلبانی، هند، آلمان، بلژیک، نروژ و انگلیس برگزار شد.
وی ادامه داد: در طرح یادشده، طلاب در ۱۶ شهرستان، ۱۱۲ نشست برگزار کردند که این نشستها، ۱۰ هزار و ۸۰ مخاطب داشت و بالاترین میزان مخاطب با سه هزار و ۱۵۰ نفر مربوط به اهواز بود.
حجتالاسلام فردآقایی، برگزاری این نشستها و استفاده از ظرفیت طلاب خارجی را در راستای شفافسازی واقعیتهای جامعه غربی مؤثر دانست و گفت: امروز فضای مجازی و فضای رسانهای در ذهن جوانها اینگونه جا انداخته که کشورهای غربی از همه لحاظ در رفاه هستند و از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… هیچ اشکالی در آنها دیده نمیشود و در ایران انواع و اقسام مشکلات وجود دارد. عدهای این مشکلات را به حاکمیت دینی و موضوعات سیاسی ربط میدهند؛ لذا این نشستها و سخنرانی طلاب خارجی به این دلیل برای مردم مؤثر است تا از زبان شهروندان کشورهای غربی، گزارشی از وضعیت آسیبها و مسائل غربی شنیده شود و این مسئله، پذیرش در مخاطبان را افزایش میدهد.
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