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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی:

قاچاقچی خشکبار درچاراویماق پنج میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال جریمه شد

قاچاقچی خشکبار درچاراویماق پنج میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال جریمه شد

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: متهم پرونده قاچاق خشکبار و آجیل در چاراویماق به پرداخت پنج میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه پرونده قاچاق خکشبار شامل گردو و بادام از سوی عوامل انتظامی چاراویماق به تعزیرات حکومتی ارسال شده است، افزود: شعبه تعزیرات حکومتی این شهرستان به این پرونده قاچاق به ارزش پنج میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی اظهار کرد: شعبه تعزیرات حکومتی به علت ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا متهم را به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد.

حضرتی، ادامه داد: با توجه به ایرانی بودن بادام با پوست به ارزش ۶۰۰ میلیون و ۷۰ هزار ریال، ضبط و جریمه فقط شامل گردو و مغز بادام شده است.

کد مطلب 6017769

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