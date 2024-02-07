نابودی حیات وحش مخاطره آینده محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله مرادی ظهر چهارشنبه در مراسم راه اندازی خانه فناور محیط زیست در دانشگاه نوشیروانی بابل با بیان اینکه پژوهشهای اخیر نشان میدهد که در تقسیم بندی مخاطرات عمده مخاطرات دهههای آینده به محیط زیست برمیگردد، افزود: از ۱۰ مخاطره احصاء شده شش مخاطره مربوط به محیط زیست است و دو مخاطره دیگر نیز بیا ارتباط به محیط زیست نیست.
وی با بیان اینکه محیط زیست و فضای مجازی دو حوزه مهم مخاطرات آینده به شمار میرود، ادامه داد: تغییرات اساسی در اکوسیستمها، تغییرات شدید آب و هوایی، از بین رفتن حیات وحش، تخریب و کمبود منابع طبیعی از جمله مخاطرات به شمار میرود.
مرادی آلودگی هوا و مهاجرتهای محیط زیست را از دیگر مخاطرات بیان کرد وگفت: از این رو ایجاد خانههای فناورانه از جمله رسالتهای تعریف شده سازمان محیط زیست است.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته آن گونه که باید از ظرفیت دانشگاه استفاده کند در حالی که دانشگاهها باید مسائل محیط زیست را در کشور احصاء کنند و هر کدام از آنها متولی حل یکی از معضلات محیط زیستی شوند از این رو کنسرسیومی را طراحی کردیم تا مجموعه دانشگاههای استانها ذیل آن قرار بگیرند.
معاون سازمان محیط زیست گفت: در استان گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل و اصفهان این کنسرسیومها تشکیل شده است و انتظار داریم این کنسرسیوم نیز در استان مازندران شکل بگیرد.
وی طراحی مرکز ارتباط سازمان محیط زیست با دانشگاهها در کشور خبر داد.
نظر شما