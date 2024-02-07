به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز چهارشنبه در مراسم بیست و نهمین مسابقات قرآن و عترت روستاییان و عشایر لرستان، اظهار داشت: هرچه ما با قرآن و مسائل دینی و مذهبی گرایش و اونس داشته باشیم بدون شک در خلقوخوی و نوع ارتباط و تعاملات ما به شکل مثبت اثرگذار خواهد بود.
وی به نقش فضای مجازی و رسانههای بیگانه در ایجاد بحرانهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیگانگان و دشمنان نظام مقدس کشورمان سعی بر آن دارند که از طریق نفوذ در سنت و اعتقادات دینی مردم ما و بهویژه در نسل جوانان با تولید محتوای فرهنگی غیردینی جامعه ما را با مفاهیم و آموزههای دینی بیگانه کنند، در حالی نمیداند که این سنت دینی ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد و بهراحتی قابلتغییر نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه به تبیین بخش کشاورزی استان و به موفقیت این بخش اشاره کرد و گفت: ما در حوزه کشاورزی استان نسبت به سالهای گذشته رشد چندبرابری داشتهایم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۳ هزار تن گندم تحویل سیلوها دادهایم و سال گذشته نیز با وجود بارشهای مناسب که داشتیم قریب به ۵۳۳ هزار تن تولید داشتیم و همچنین در زمینههای تولید دانههای روغن، قنات، ادوات کشاورزی و بازسازی و بهرهبرداری ایستگاههای پمپاژ نیز رشد و عملکرد مطلوبی داشتیم.
شاهرخی در زمینه کشاورزی تولید محور، گفت: امروز کشاورزی معیشتی معنا ندارد باید از علم، فناوری و دانشهای روز کشاورزی بهره ببریم که میتوانند در افزایش تولید محصولات کشاورزی مؤثر باشند.
وی تصریح کرد: ما باید فرهنگ کار را در امر تولید ترویج دهیم؛ چون رشد و تولید بستگی به تلاش و فعالیت دارد، بنابراین باید با مشارکت و تلاش گامهای خوبی در امر توسعه اقتصادی برداریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: کشاورزان میتوانند از محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی بهره کافی در امر آموزشهای فنی را ببرند و ما نیز از بهرهبرداران در این زمینه حمایت میکنیم.
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