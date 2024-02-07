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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی:

۱۰۱ تفاهم نامه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی منعقد شد

۱۰۱ تفاهم نامه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی منعقد شد

اراک- مدیر کل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی گفت:۱۰۱ تفاهم نامه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی منعقد شد که برگزاری جشنواره شمعدانی ها یکی از این طرح‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی‌فر ظهر چهارشنبه در جشنواره ملی فیلم کوتاه شمعدانی‌ها، اظهار کرد: به طور حتم، زبان هنر نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت و بهره گیری از این ظرفیت مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب است.

حسین محمودی فر با بیان اینکه آثار فاخری با موضوعات آسیب‌های اجتماعی انتخاب شدند، گفت: آثار ارسال شده به جشنواره در سه رشته انیمیشن، فیلم داستانی و فیلم مستند بود و مقرر شد آثار منتخب در فضای مجازی منتشر و به صورت یک فیلم تجمیع و در شهرستانهای استان اکران شود.

وی ادامه داد: فراخوان جشنواره فیلم کوتاه شمعدانی‌ها در نیمه اول امسال به استان‌های کشور ارسال شد که
همراهی خوب هنرمندان را به همراه داشت.

محمودی فر گفت: ۲۱۰ اثر به جشنواره ارسال و پس از داوری اولیه ۳۳ اثر به بخش مسابقه راه یافتند که سرانجام ۱۰ اثر توسط داوران پذیرفته شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: امسال ۱۰۱ طرح فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانه‌ای در قالب ۸۷ تفاهمنامه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح استان مرکزی با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اجرا شده است.

محمودی فر گفت: اختتامیه دومین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه شمعدانی‌ها با همکاری و حمایت‌های دادگستری استان، انجمن سینمای جوان، شهرداری و شورای اسلامی شهر و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اراک امروز برگزار شود که این تعامل و هم‌افزایی جای تقدیر دارد.

کد مطلب 6017829

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