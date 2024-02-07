۱۰۱ تفاهم نامه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودیفر ظهر چهارشنبه در جشنواره ملی فیلم کوتاه شمعدانیها، اظهار کرد: به طور حتم، زبان هنر نقش بسزایی در کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت و بهره گیری از این ظرفیت مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب است.
حسین محمودی فر با بیان اینکه آثار فاخری با موضوعات آسیبهای اجتماعی انتخاب شدند، گفت: آثار ارسال شده به جشنواره در سه رشته انیمیشن، فیلم داستانی و فیلم مستند بود و مقرر شد آثار منتخب در فضای مجازی منتشر و به صورت یک فیلم تجمیع و در شهرستانهای استان اکران شود.
وی ادامه داد: فراخوان جشنواره فیلم کوتاه شمعدانیها در نیمه اول امسال به استانهای کشور ارسال شد که
همراهی خوب هنرمندان را به همراه داشت.
محمودی فر گفت: ۲۱۰ اثر به جشنواره ارسال و پس از داوری اولیه ۳۳ اثر به بخش مسابقه راه یافتند که سرانجام ۱۰ اثر توسط داوران پذیرفته شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: امسال ۱۰۱ طرح فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانهای در قالب ۸۷ تفاهمنامه در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح استان مرکزی با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اجرا شده است.
محمودی فر گفت: اختتامیه دومین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه شمعدانیها با همکاری و حمایتهای دادگستری استان، انجمن سینمای جوان، شهرداری و شورای اسلامی شهر و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اراک امروز برگزار شود که این تعامل و همافزایی جای تقدیر دارد.
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