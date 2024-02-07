۱۱ دستگاه موتور سیکلت مسروقه در گناوه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن غضنفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان گناوه، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری عامل و یا عاملان این سرقتها در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی گفت: با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی در نهایت سارقیا موتورسیکلت شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گناوه با بیان اینکه در تحقیقات صورت گرفته تعداد ۱۱ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد، خاطر نشان کرد: صحنههای سرقت بازسازی، موتورسیکلتهای مکشوفه به مالکان مسترد و متهمان تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گناوه در پایان به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت موارد امنیتی و استفاده از سیستمهای مداربسته و نگهبان برای پیشگیری از سرقت، هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.
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