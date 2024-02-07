۵۷ خودروی مسروقه در اصفهان به صاحبانشان برگشت داده شد

سرهنگ حسین تُرکیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و چل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد خودرو در شهر اصفهان، طرح شناسایی و برخورد با سارقان خودرو به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت وسایل نقیه پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از چندین شبانه روز کار پلیسی و انجام اقدامات هوشمندانه سرنخ‌هایی از دست داشتن ۲ فرد غیر بومی را در این سرقت‌ها بدست آورده و با رصد و کنترل آنها موفق شدند مخفیگاه آنان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی این افراد را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اعتراف متهمان به ۵۷ فقره سرقت گفت: با اعترافات متهمان مالخری که خودروهای مسروقه را از آنان خریداری می‌کرد نیز دستگیر و با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته توسط کارآگاهان تمامی ۵۷ دستگاه خودروی به سرقت رفته توسط سارقان شامل یک دستگاه تریلر تانکردار، یک دستگاه وانت نیسان، یک دستگاه وانت مزدا، یک دستگاه خودروی سواری تیبا، ۲ دستگاه خودروی خودروی پژو پارس، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و ۵۰ دستگاه خودروی سواری پراید کشف و در این ایام مبارک و فرخنده تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ تُرکیان با اشاره به تحویل متهمان به مرجع قضائی اظهار داشت: سارقان دستگیر شده از افراد سابقه دار و مرتکبان تکرار جرم بوده و اعتیاد شدید به مواد مخدر دارند و بنابر اعترافات خود روزانه یک میلیون تومان هزینه تهیه مواد مصرفی آنان است.

وی یکی از عوامل اصلی موفقیت سارقان در انجام سرقت‌های خود را سهل انگاری و عدم رعایت نکات ایمنی توسط مال باختگان عنوان کرد و گفت: به دارندگان وسایل نقلیه توصیه می‌کنیم نکات ایمنی را در نگهداری خودرو و موتورسیکلت خود مد نظر قرار دهند و این وسایل به ویژه خودروهای سواری مدال ۸۶ به پایین که ضریب ایمنی پایین‌تری دارند را حتماً در یک مکان مطمئن و دارای دوربین مداربسته پارک نموده و آنان را به قفل پدال، قفل فرمان، سوئیچ مخفی، زنجیر و … مجهز کنند و حتی المقدور در پارکینگ‌های مجاز سطح شهر پارک نمایند.

سرهنگ تُرکیان خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۷ باند سرقت خودرو توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان شناسایی و منهدم شدند و میزان کشفیات این پلیس در حوزه سرقت خودرو ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.