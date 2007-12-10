90 درصد چای مصرفی کشور وارداتی است

خوش چهره نماینده تهران در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر در لاهیجان، افزود: چای بعد از سیگار دومین و بیشترین مقوله واردات قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بیان داشت:واردات چای قاچاق سالانه بالغ بر 400 میلیون دلار است که این امر برای ایران اسلامی مایه سرافکندگی است و ضرورت تدبیری اساسی در این خصوص را آشکار می کند .

خوش چهره در ادامه بر لزوم تولید چای مرغوب در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: برای خرید تضمینی این محصول استراتژیک گامهای موثری برداشته شده و حمایت جدی مراکزی علمی و دولت از صنعت چای باید افزایش یابد .

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خواستار حمایت دولت از مراکز علمی در زمنینه تولید چای پر کیفیت و مرغوب، حفظ باغات چای و ترغیب بیشتر کشاورزان به کشت چای شد .