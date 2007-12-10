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۱۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

90 درصد چای مصرفی کشور وارداتی است

90 درصد چای مصرفی کشور وارداتی است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: محمد خوش چهره گفت: 90 درصد چای مصرفی کشور وارداتی است در حالی که چای مرغوب در استانهای شمالی ایران به ویژه گیلان به فراوانی تولید می شود.

خوش چهره نماینده تهران در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر در لاهیجان، افزود: چای بعد از سیگار دومین و بیشترین مقوله واردات قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بیان داشت:واردات چای قاچاق سالانه بالغ بر 400 میلیون دلار است که این امر برای ایران اسلامی مایه سرافکندگی است و ضرورت تدبیری اساسی در این خصوص را آشکار می کند.

خوش چهره در ادامه بر لزوم تولید چای مرغوب در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: برای خرید تضمینی این محصول استراتژیک گامهای موثری برداشته شده و حمایت جدی مراکزی علمی و دولت از صنعت چای باید افزایش یابد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خواستار حمایت دولت از مراکز علمی در زمنینه تولید چای پر کیفیت و مرغوب، حفظ باغات چای و ترغیب بیشتر کشاورزان به کشت چای شد.

خوش چهره یادآور شد: تقویت بخش کشاورزی در کشور به ویژه در گیلان باید بیشتر مورد توجه باشد زیرا ارزش افزوده بالایی به همراه دارد.

کد مطلب 601787

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