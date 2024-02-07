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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۴

با حضور وزیر کشور؛

درمانگاه تخصصی ثامن الائمه تامین اجتماعی خراسان شمالی افتتاح شد

درمانگاه تخصصی ثامن الائمه تامین اجتماعی خراسان شمالی افتتاح شد

بجنورد_ درمانگاه تخصصی بیمارستان ثامن الائمه تامین اجتماعی خراسان شمالی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه درمانگاه تخصصی ثامن الائمه تأمین اجتماعی خراسان شمالی با حضور وزیر کشور افتتاح شد.

هزینه ساخت این مرکز تخصصی درمانی در بیمارستان ثامن‌الائمه بجنورد بدون محاسبه تجهیزات و زمین ۶۰ میلیارد تومان است.

کد مطلب 6017871

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