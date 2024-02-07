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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

فرماندار اصفهان:

۹۶۸ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه اصفهان پیش‌بینی شده است

۹۶۸ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه اصفهان پیش‌بینی شده است

اصفهان- فرماندار اصفهان گفت: ۹۶۸ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه اصفهان، ۲ شعبه برای ارامنه، ۱ شعبه برای زرتشتیان و ۱ شعبه نیز برای کلیمیان پیش بینی و مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی با هیأت اجرایی انتخابات شهرستان، با اشاره به پیش بینی ۹۷۲ شعبه اخذ رأی برای انتخابات شهرستان اصفهان، عنوان کرد: با همکاری هیأت اجرایی انتخابات، ۹۶۸ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه اصفهان، ۲ شعبه برای ارامنه، ۱ شعبه برای زرتشتیان و ۱ شعبه نیز برای کلیمیان پیش بینی و مصوب شده است.

وی افزود: براساس آرا دوره قبلی انتخابات، به جز نماینده فرماندار، هیأت بازرسی و ناظرین، تعداد اعضای شعب را ۵، ۷ و یا ۹ نفره تعیین کرده‌ایم.

فرماندار اصفهان تصریح کرد: در این دوره از انتخابات، علاوه بر منطقه ۱۶ که شعبه سیار در آن مستقر خواهد شد، در دیگر مناطق نیز بنا به ضرورت در روز انتخابات شعبه سیار خواهیم داشت.

وی به تشکیل ۲۱ منطقه برای حوزه انتخابیه اصفهان اشاره کرد و گفت: بحمدالله با چینشی که انجام داده‌ایم، کار را به مناطق واگذار کرده‌ایم که در یک شبکه مردمی بسیار فعال و باانگیزه دنبال می‌شود و تاکنون موفقیت‌های بسیار خوبی نیز به دست آورده‌ایم.

کد مطلب 6017880

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