كيفيت و قيمت فيلم هاي داخلي، تلويزيون را به پخش آثار خارجي سوق مي دهد

يكي از اعضاي شوراي طرح و برنامه صدا و سيما در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: كيفيت نه چندان دلچسب و قيمت بالاي رايت(اجازه پخش ) تلويزيوني آثار ايراني، تلويزيون را به سمت پخش فيلم ها و مجموعه هاي خارجي سوق مي دهد.

وي در ادامه تصريح كرد : هزينه خريد امتياز پخش فيلم هاي سينمايي ساخت داخل نسبت به آثار خارجي بسيار گرانتراست. چنان كه خريد امتياز پخش يك بار در سال هر فيلم ايراني 90 دقيقه اي، بين 20 تا 30 ميليون تومان است ولي پخش يك فيلم خارجي با همان مدت زمان و با كيفيت بسيار بالاتر حدود 5 ميليون تومان هزينه در بر دارد.

وي كه نخواست نامش ذكر شود، در ادامه به ديگر دلايل اين گرايش اشاره و خاطر نشان كرد: نكته قابل توجه ديگر اينكه مضامين فيلم هاي ايراني به جهت توجه به مسايل خاصي چون عشق هاي كوچه - خياباني، جذابيت نه چندان زياد، تمايل به طرح مسايل سياسي خاص و نيز قصه هاي تكراري و ضعيف محدوده بسيار كوچكي را براي پخش در تلويزيون به خود اختصاص مي دهند. چنان كه از ميان حدود 60 -70 فيلم سينمايي ايراني توليد شده در يك سال، كمتر از 10 اثر شاخص را مي توان يافت كه قابليت پخش عمومي را داشته باشد.

وي همچنين از توليد فيلم هاي 90 دقيقه اي ويديوئي به وسيله خود صدا و سيما به عنوان راه حلي براي تامين نياز آنتن شبكه هاي مختلف ياد كرد و گفت: سازمان صدا و سيما براي اينكه بتواند فيلم هاي مورد نياز پخش را تامين كند از چند سال قبل دست به توليد فيلم هاي تلويزيوني زده است. اين فيلم ها به جهت اينكه در مدت زماني بسيار كوتاه گاه طي 30 جلسه فيلمبرداري توليد مي شوند و با صرف هزينه هاي بسيار كمتر از هزينه توليد يك فيلم سينمايي ساخته مي شوند، قابليت توليد انبوه را به تلويزيون مي دهند. البته در حال حاضر مجموع توليد اين نوع فيلم ها به وسيله شبكه هاي مختلف صدا و سيما و سيما فيلم به حدود 20 اثر مي رسد.

قابل ذكر است هر كدام از شبكه هاي تلويزيون به خصوص شبكه هاي يك، دو، سه و پنج سيما در طول سال حدود 700 فيلم سينمايي و تلويزيوني ايراني و خارجي را پخش مي كنند. به نظر مي رسد تلويزيون با در نظر گرفتن 400 فيلم خارجي براي پخش در سال آينده براي سال آينده قصد دارد بيش از نيمي از نياز خود را با فيلم هاي خارجي تامين كند .