به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت یومالله ۲۲ بهمن بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
بسمالله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی در ایران که به رهبری یک مرجع دینی و با حضور گسترده مردمی به پیروزی رسید، در حقیقت قیامی علیه تمام مظاهر فساد ابرقدرتهای شرق و غرب بود.
منطقِ مبنایی و مکتبی انقلاب اسلامی «فَمَن یَکفُر بِالطّاغوتِ وَیُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقیٰ» بود و این منطق به ما آموخت که ایمان بالله بهتنهایی کفایت نمیکند و بدون کفر به طاغوت، نمیتوان به دستاویز محکم الهی تمسک جست.
ما با انقلاب اسلامیمان خواستار حاکمیت «الله» شدیم و امروز گرچه همه طاغوتهای دنیا و در رأس آنان، آمریکا، بر ضد اسلامخواهی و ظلمستیزی مردم مسلمان ایران، توطئهچینی میکنند؛ ولی ملت انقلابی با اتکای به امداد و نصرت الهی ثابتقدم و استوارند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و پاسداشت مقام منیع بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی رحمتالله علیه بر روح بلند آن عبد صالح خدا و شهدای گرانقدر راه آزادی درود میفرستد و اعلام میدارد:
۱. استقلال هویت ایمانی مردم ایران از اندیشههای مادی و ضد دینی، ایران را در مبارزه با طاغوت به پیروزی رساند و توان دین در اداره جامعه را آشکار ساخت؛ برای ساختن ایران اسلامی باید فرهنگ، اقتصاد و سیاست تماماً رنگ دینی داشته باشند و مدیران و مسئولان بدانند، پیشتازی و پیشرانی در علم و تمدّن جهانی و تحقق حیات طیّبه در التزام فکری و عملی به دین و هویت ایمانی است.
۲. مردم مؤمن و انقلابی، کارگردان و طراح اصلی میدان سیاست هستند و هیچگاه سیاست زده و بازیخورده نخواهند شد؛ ایمان، اخلاص و تفکر صریح و قاطع انقلابی آنها هرگونه انحراف و لغزش که در برخی عملکردهای کارگزاران نظام سیاسی واقع شده است را بهدوراز ذات پاک انقلاب تحلیل میکند و به همین دلیل اصل نظام و انقلاب اسلامی و ولایتمداری را هویت اصلی خود میدانند و حاضرند در راه صیانت و پاسداری از آن، مؤمنانه ایثار و فداکاری کنند.
حضور پرشور مردم در راهپیماییها، انتخاباتها و همچنین در دیگر میدانهای مجاهدت نشان داده است که مشکلات اقتصادی و معیشتی گرچه در تدبیر و مدیریت زندگی اخلال ایجاد کرده است؛ اما در «تحلیل»، این مردم فهیم دچار اشتباه محاسباتی نشدهاند و نخواهند شد؛ شایسته است کارگزاران سختکوش نظام با درک شأن و کرامت ملت، بیشازپیش خدمتگزار و خادم این ملت شریف باشند و با تمرکز و توجه ویژهای به رفع مشکلات پیش روی مردم بپردازند.
۳. آمریکای جنایتکار که پی به ناتوانی خود در شکست ملت ایران برده است و توان درگیری مستقیم با ایران را ندارد، سالهاست با آشفتهسازی امنیت منطقه تلاش دارد از قدرت یافتن گفتمان انقلاب اسلامی و تحقق بیداری اسلامی جلوگیری کند؛ حوادث این روزهای جهان و رسوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از عملیات «طوفان الاقصی» نشان داد، هژمونی آمریکا در منطقه و حتی در جهان آسیب بسیار جدی دیده است و این افول بهزودی سقوط را نیز برای آن جنایتکاران در پی خواهد داشت؛ این تنها بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی است و قاطعانه میتوان اعلام داشت که اراده الهی، ادامه این پیروزیهاست و بهشرط استقامت، راه تا فتح قلههای پیروزی نزدیک و دست یافتنی است.
۴. امسال دو انتخابات سرنوشتساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را در پیش داریم. مردم حق و تکلیف خود در انتخابات را میشناسند و إنشاءالله با انتخاب اَصلح، برگ زرین دیگری را در دفتر انقلاب ثبت خواهند کرد؛ نامزدهای نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از هماکنون قدردان این ملت فهیم باشند و با خدای خود عهد ببندند که حق این ملت را با همه وجود بشناسند و ادا کنند.
۵. راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن و جشن بزرگ انقلاب در سراسر کشور، هرسال مشت محکمی بر دهان بدخواهان ملت ایران و نوید پیروزی و نصرت الهی برای دوستان ایران اسلامی است؛ جهان گرچه هرسال حضور پرشکوه ملت ایران را با حیرت و بهت به نظاره نشسته است، اما شیاطین داخلی و خارجی همچنان سعی در کمرنگ کردن عظمت حضور مردم دارند؛ مردم شریف ایران، امسال نیز با حضور چشمگیر خود، ضعف تحلیل و فهم نادرست آنان از حقیقت قدرت مردم را آشکار میکنند و نشان میدهند از شعار اصلی انقلاب، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، با استقامت و اقتدار صیانت میکنند.
از خداوند متعال میخواهیم برکات و هدایت خود را بر همهی ما نازل بفرماید و ما را در ظل توجهات حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی بهسوی قلههای افتخار، راهنمایی و همراهی بفرماید، انشاءالله.
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