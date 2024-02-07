به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، افزود: عید سعید مبعث و آغاز رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام، منشأ تحول بشریت در تاریخ شد.

وی افزود: آغاز اسلام، شروع پیشرفت‌های عظیمی در مباحث مختلف از جمله اعتقادی، معنوی و حتی دنیوی بود که تاریخ بشریت را به شکلی درست و به سوی روشنایی راهنمایی کرد.

فرمانده سپاه سلمان در ادامه سخنان خود، با پرداختن به سالروز عملیات والفجر هشت و روز حفاظت اطلاعات در سپاه، گفت: سالروز گرامیداشت حفاظت اطلاعات، بهانه‌ای برای تقدیر از زحمات افرادی است که وظیفه صیانت از نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر دوش دارند.

شفائی تصریح کرد: حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن، با استناد به قانون اساسی بر دوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشته شده و از ابتدای پیدایش این نهاد مقدس، بنای آن بر پایه تقوا بوده و تا به امروز هم توانسته رسالت خود را به شکل شایسته ای دنبال کند و هم پیش‌برندگی و پیش روندی در مباحث مختلف را میسر کند.

وی افزود: این نهاد مقدس، نیازمند مجموعه‌ای برای صیانت و حفاظت از خود دارد که از ضرورت بسیار ویژه ای برخوردار است.

وی اضافه کرد: دشمنان قسم خورده انقلاب و سرویس‌های اطلاعاتی ویژه آنان، همواره در حال تلاش برای ضربه زدن به نهاد مقدس سپاه پاسداران هستند و وظیفه صیانت از این نهاد بر دوش حفاظت اطلاعات سپاه است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، تاکید کرد: در دوران جنگ هشت ساله تحمیلی تمام ظرفیت جبهه کفر از شرق تا غرب عالم به میدان آمده بود تا مقابل حرکت انقلاب اسلامی ایستادگی کند، در چنین فضایی، مجاهدان ما توانستند بر جبهه دشمن به پیروزی برسند.

شفائی در ادامه گفت: در جریان عملیات والفجر هشت، دشمن گمان این را نمی‌کرد که چنین عملیاتی از جانب ایران صورت بگیرد، آماده کردن زیرساخت و احداث راه طولانی برای پشتیبانی از نیروهای عملیات کننده به دور از چشمان دشمنان کار سختی بود که با رعایت حفاظت اطلاعت میسر شد.

وی افزود: رعایت حفاظت اطلاعات، باعث شد تا جبهه دشمن نتواند با وجود امکانات پیشرفته خود متوجه تحرکات ایران بشود، آن چیزی که باعث شد عملیات والفجر هشت به موفقیت برسد، رعایت حفاظت اطلاعات از جانب تک تک نیروها بود.

شفائی تاکید کرد: امروز نیز شما شاهد هستید که در عملیات طوفان الاقصی که از جانب مجاهدین فلسطینی صورت گرفت، عامل موفقیت آنان رعایت حفاظت اطلاعات و غافلگیری دشمن بود.

فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: رعایت مباحث مربوط به حفاظت اطلاعات، تنها مربوط به دوران جنگ نمی‌شود و پیوسته باید از جانب ما مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.

وی گفت: امروز آن عزیزی که در نقطه صفر مرزی مستقر و خدمت می‌کند، اگر به این مهم توجه کند مورد تهدید قرار نمی‌گیرد.

شفائی تاکید کرد: امروز به واسطه مجاهدت‌های فرزندان ملت ایران در عرصه‌های مختلف از جمله نیروی زمینی، هوافضا، دریا و غیره شاهد صلابت و موفقیت کشور هستیم و ان‌شاءلله دشمن همچون گذشته در عرصه‌های مختلف مواجهه با انقلاب اسلامی ایران شکست خواهد خورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات پیش رو، برای کشور ما بسیار با اهمیت است و برای انسجام، وحدت و امنیت ملی ایران بسیار تعیین کننده خواهد بود و از این رو همه ما باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشیم.