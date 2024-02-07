انقلاب اسلامی ایران رسالت انبیا را محقق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری عصر چهارشنبه در اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه به قرآن در کشور ما توجه ویژه میشود، اظهار کرد: یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که محقق کننده وصیت پیامبر است.
کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه انقلاب محقق کننده رسالت انبیاست، گفت: به برکت انقلاب اسلامی طاغوت سقوط و نظام اسلامی محقق شد.
وی بیان کرد: در هیچ زمانی بهاندازه امروز طاغوت سرنگون نشده و سفره برای عدالت محقق نشده است، ساختار و قانون کشور، اسلامی است.
ماندگاری با اشاره به اینکه ظلم ستیزی و مظلوم یاوری جهانی شده است، اظهار کرد: هر فردی شاکر نظام جمهوری اسلامی باشد، خدا لیاقت درک ولایت معصوم را میدهد.
کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی، عتبه الهی است، گفت: شهدا در وصیت خود ولایت را تاکید کردند.
وی با اشاره به اینکه اگر پشت ولایت باشید رستگار میشوید، گفت: مردم قدر اهل بیت را ندانستند و به حجاج بن یوسف ثقفی گرفتار شدند و اگر امروز مردم قدر نظام جمهوری اسلامی را ندانند به بدتر از حجاجها گرفتار میشوند.
ماندگاری گفت: دو نوع طاغوت بیرونی و درونی داریم و پیامبر از طاغوت درون تعبیر به جهاد اکبر و از طاغوت بیرون تعبیر به جهاد اصغر کردند و انقلاب هدفش سقوط طاغوت بود.
کارشناس مذهبی افزود: هر کسی طاغوت درونش را سرنگون کرد دستاورد انقلاب شد و هر فردی طاغوت درونش را سرنگون نکرد آسیب انقلاب شد و آمار دستاوردها از آسیبها بیشتر است.
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