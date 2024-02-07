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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۳

۳ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی در اشتهارد افتتاح شد

۳ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی در اشتهارد افتتاح شد

اشتهارد- سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز از افتتاح سه پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی در اشتهارد به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.

حمید مسعودی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در ادامه آئین افتتاح ۱۰ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان البرز، در هفتمین روز از دهه فجر، سه پروژه در شهر پلنگ آباد و روستای جاروی اشتهارد با حضور استاندار البرز افتتاح شد.

وی بیان کرد: یکی از این پروژه‌ها مدرسه ۶ کلاسه حافظ شیرازی در روستای جارو بود که به همت خیران نیک اندیش برادران گیوه چی عملیات اجرایی آن کلید خورد و با اعتبارات دولتی تکمیل شد.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز همچنین از افتتاح مدرسه ۹ کلاسه شهید وحدت در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع با زیربنای یک هزار مترمربع در پلنگ آباد خبر داد.

مسعودی عنوان کرد: پروژه بعدی سالن ورزشی چند منظوره شهید سید رضی موسوی به مساحت ۴۰۰ مترمربع بود که تقریباً ۲۰ درصد کار توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی و مابقی با اعتبارات دولتی انجام شد.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز اظهار کرد: پس از افتتاح ۱۰ پروژه مذکور، برنامه ما تکمیل و بهره برداری از ۲۵ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی دیگر تا مهر ماه ۱۴۰۳ است.

کد مطلب 6017971

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