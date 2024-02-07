تولید سالانه ۸ میلیون و ۶۳۰ هزار قطعه مرغ گوشتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رستم‌نژاد عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مرغ گوشتی در شهرستان سرعین، اظهار کرد: تعداد واحدهای مرغ تخم‌گذار ۲۱ واحد با ظرفیت تولید سالانه ۷۴۲ هزار و ۹۶۰ قطعه است که سالانه بالغ بر پنج هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ روانه بازار مصرف می‌کنند که میزان تولید سالانه گوشت مرغ در این استان بالغ بر ۴۸ هزار و ۱۰۰ تن است.

وی تصریح کرد: در استان ۴۷ واحد مادر گوشتی به ظرفیت ۲ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۵۵ قطعه فعال هستند که جوجه یک‌‎روزه تولید می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه سالانه ۱۵۱ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۸۶۸ عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار تولید می‌شود، گفت: از این میزان تقریباً ۸۰ درصد آن یعنی ۱۱۸ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۲۷۰ جوجه یک‌روزه تولید و برای پرورش به واحدهای مرغداری تحویل داده می‌شود.

رستم‌نژاد در مورد مشخصات طرح مورد افتتاحیه نیز افزود: مرغ گوشتی ۴۰ هزار قطعه برادران ابراهیم‌پور در روستای آق‌قلعه شهرستان سرعین با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که برای تعداد سه نفر اشتغال ایجاد کرده و میزان تولید سالانه آن ۲۰۰ تن است.

در این مراسم فرماندار شهرستان سرعین نیز خاطرنشان کرد: تأمین سبد معیشتی سالم برای شهروندان از وظایف مهم مسئولان است که در این راستا ما تلاش می‌کنیم با حمایت‌های لازم و صدور مجوزهای لازمه در اسرع وقت کمک حال تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این شهرستان باشیم.

باقر باقرزاده بیان کرد: در بخش گردشگری شهرستان سرعین و تأمین زیرساخت‌ها نیز همت خود را به کار گرفتیم تا به ویژه در حوزه روستاهای گردشگری از تمام توان شهرستان استفاده کنیم.