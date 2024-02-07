افتتاح ۳۰۴ پروژه صنعت آب و برق در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرنوندی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه‌های صنعت آب و برق استان قزوین با بیان اینکه صنعت آب و برق، صنعتی جاری است و هرگز تعطیل نخواهد شد، افزود: دستگاه‌های حوزه آب و برق شبانه روز بر اساس وظیفه به دنبال خدمت رسانی هستند و پروژه‌های متفاوتی را بر اساس شرایط اقلیمی و دیگر شرایط ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه آب شهری ۴۴۸ کیلومتر اصلاح و بازسازی خط انتقال آب از شبکه را داشتیم، افزود: ۲۷ کیلومتر شبکه فاضلاب نیز در این دولت تکمیل شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ۳۰ هزار انشعاب آب و ۱۸ هزار فقره فاضلاب واگذار شده است، بیان کرد: ۱۷ مخزن آب در استان قزوین در طی این مدت به بهره برداری رسیده است.

وی تاکید کرد: همچنین ۸۰ حلقه چاه در شهرها و روستاهای استان برای حل مشکلات آب استان قزوین به شبکه اضافه شده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان قزوین ادامه داد: در ۳۷۰ روستا ۱۳۰۰ کیلومتر برای بهسازی شبکه برق روستایی توسعه و اصلاح برق داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه ۱۴۰ مگاوات برق ظرفیت پستهای استان ارتقا یافته است، بیان کرد: ۱۳۹۰ کیلومتر تعوبص شبکه سیم مسی و کابل خودنگهدار در این مدت اجرا شده است.

یبیرنوندی ادامه داد: امروز و همزمان با دهه مبارک فجر ۳۰۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۴۸ میلیارد تومان در حوزه صنعت آب و برق افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

وی در پایان تاکید کرد: ۲۵۹ پروژه در شرکت توزیع برق، ۲۹ پروژه با ۱۷۹ میلیارد تومان در شرکت آب و فاضلاب، ۱۰ پروژه برای شرکت آب منطقه‌ای و ۶ پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان در شرکت برق منطقه‌ای به بهره برداری می‌رسد.